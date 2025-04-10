Isabella Ladera presume cómo su novio la describe

En los últimos días, Isabella Ladera se ha mostrado muy feliz con su pareja Hugo García, pues tras la gran polémica por la filtración de un video privado de la venezolana con su expareja, la creadora de contenido y modelo ha demostrado que ese sabor amargo se fue y que ahora se está sintiendo plena tras darse una nueva oportunidad en el amor.

¿Quién es Hugo García, el novio de Isabella Ladera?

Hugo García es un influencer y modelo peruano, conocido por su participación en el reality “Esto es Guerra”. En sus redes sociales, el joven se muestra como una figura fitness y hace contenido sobre sus viajes y vida al aire libre.

¿Cómo se conoció la relación de Isabella Ladera y Hugo García?

Aunque ya había empezado las especulaciones sobre su relación, el noviazgo de Isabella Ladera y Hugo García se conoció cuando el peruano le comentó a la modelo en una de sus publicaciones en donde se habría referido al tema de la filtración de su video, pues el hombre le mostró su apoyo y la confianza en hacía ella. Luego de dejar este emocionante mensaje, las redes sociales no dejaron de comentar sobre el tema y desde entonces, ambos modelos empezaron a dejar su relación más en público, compartiendo varios momentos juntos.

¿Cómo describe Hugo García a Isabella Ladera?

En los últimos días, la nueva parejita de enamorados dio nuevamente de qué hablar tras compartir con sus seguidores un momento romántico que vivieron en un viaje juntos, pues ni Hugo ni Isabella ocultaron que pasaron un buen momento a solas, por lo que revelaron fotos en donde dejan ver su amor.

En este sentido, a través de su cuenta oficial de Instagram, Hugo García dejó que sus seguidores le hicieran pregunta sobre el viaje, pero ellos no desaprovecharon la oportunidad para preguntarle sobre Isabella Ladera y lo cuestionaron sobre cómo él la podría describir y ante esto, él la definió como Auténtica, agregando un video de ella mostrando su increíble rostro y su preciosa sonrisa, lo que demuestra l enamorados que se encuentran.

¿Qué pasó con Isabella Ladera tras su video filtrado?

Tras la gran polémica sobre un video privado de Isabella Ladera, la modelo no volvió a hablar del tema y pasó la página, no sin antes dejar claro que inició un proceso legal sobre el caso. Lo más importante de todo esto, es que ella continuó con su vida con el apoyo de sus seres queridos, así tal cual lo ha demostrado en sus redes sociales.