Isabella Ladera sorprende al revelar que su mayor sueño es volver a ser madre

Isabella Ladera sorprendió en redes sociales al confesar que uno de sus mayores sueños es: ser madre nuevamente.

Isabella Ladera sorprende al revelar su mayor sueño
Isabella Ladera sueña con volver a ser madre / (Fotos de Freepik y AFP)

Recientemente, Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores al confesar cuál es uno de sus mayores sueños: convertirse nuevamente en madre. La influencer venezolana, reconocida por su estilo de vida, maternidad y contenido de bienestar, mantiene a su audiencia atenta a cada detalle de su vida personal y profesional.

¿Cuál fue el sueño que Isabella Ladera reveló a sus seguidores?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas, la modelo recibió un comentario en el que elogiaban su apariencia y le cuestionaban si pensaba tener más hijos. Isabella no dudó en confesar que volver a ser madre es uno de sus sueños, destacando además que siempre ha sido muy cuidadosa con su cuerpo.

La influencer venezolana, que cuenta con más de 6 millones de seguidores en Instagram y más de 5 millones en TikTok, también es conocida por compartir momentos de su maternidad en redes sociales, lo que le ha permitido crear un vínculo cercano con sus seguidores y mantenerlos al tanto de sus aspiraciones familiares.

¿Quién es el padre de la hija de Isabella Ladera?

Isabella Ladera es madre de Mía Antonella, nacida en 2020, fruto de su relación con Isánder Pérez, influencer puertorriqueño conocido en TikTok y como streamer. Aunque la pareja terminó su relación en 2024, ambos mantienen un vínculo centrado en la crianza de su hija.

¿Quién es el padre de la hija de Isabella Ladera?
Isander Pérez, padre de Mía Antonella / (Fotos de Buen día, Colombia y AFP)

Los seguidores destacan que, a pesar de las otras relaciones que Isabella ha tenido, Isánder nunca se apartó de sus responsabilidades como padre y permaneció activo en la vida de Mía. Para muchos, este comportamiento refleja que, más allá de las diferencias personales con su expareja, el bienestar de su hija está por encima de cualquier circunstancia.

¿Cuáles son los proyectos de Isabella Ladera?

Además de su faceta como madre, Isabella Ladera continúa consolidando su carrera como influencer y modelo. Ha trabajado con marcas reconocidas y participado en videoclips de artistas como: Jay Wheeler, Christian Nodal, Myke Towers, Lyanno y Anuel AA.

¿Cuáles son los proyectos actuales de Isabella Ladera?
Ladera combina su presencia en redes con proyectos personales / (Foto de AFP)

En redes sociales es reconocida por su participación en iniciativas de bienestar, estilo de vida y empoderamiento femenino. En 2025, fue nominada como "Creadora de Contenido del Año" en los Premios Juventud, lo que refleja su influencia en la comunidad digital a nivel internacional.

Actualmente, Ladera combina su presencia en redes con proyectos personales y colaboraciones profesionales, manteniendo activa su conexión con los seguidores mientras comparte detalles de su maternidad y aspiraciones personales.

