Ella es Elizabeth López, la modelo que relacionaron con el 'Agropecuario', ex de Aida Victoria

Elizabeth López, la modelo y creadora de contenido que fue vinculada con Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Elizabeth López, la modelo que relacionaron con el ex de Aída Victoria
Elizabeth López, modelo y empresaria del agro / (Foto de Freepik)

En redes sociales, el nombre de Elizabeth López comenzó a circular luego de que se difundiera un video en el que aparecía con Juan David Tejada, conocido como el 'Agropecuario' y expareja de Aida Victoria Merlano. Tras los comentarios, la modelo despertó el interés por su trayectoria y vida.

¿Quién es Elizabeth López, la modelo mencionada junto al 'Agropecuario'?

Elizabeth López es modelo, empresaria y creadora de contenido digital. En sus redes suele compartir su gusto por el campo, los caballos y la vida agropecuaria, un entorno en el que también se desenvuelve Tejada.

Vive en una finca donde cría animales y ha creado un equipo femenino de fútbol, proyecto que combina con su trabajo en el modelaje.

Su presencia digital le ha permitido construir una comunidad interesada en temas rurales y deportivos.

Internautas destacan que este enfoque le ha dado un perfil diferente al de otras creadoras de contenido y señalan que esa afinidad con el mundo agropecuario alimentó las especulaciones cuando se le relacionó con Tejada.

¿Qué dijo Elizabeth López sobre los rumores junto al 'Agropecuario'?

Tras la circulación del video y la ola de comentarios que generó, la modelo decidió hablar públicamente para desmentir las especulaciones.

En una entrevista con 'Lo sé todo', explicó que su relación con Juan David no tiene un trasfondo sentimental y que el encuentro en el que fueron grabados, se dio por asuntos comerciales.

Elizabeth López habla sobre los rumores junto al 'Agropecuario'
Elizabeth López aclara que no está junto al 'Agropecuario' / (Foto de Freepik)

Así mismo, señaló que ambos comparten afinidades ligadas al sector agropecuario y que esa coincidencia ha servido como tema de conversación, pero no como base de una relación personal.

La joven insistió en que lo que existe entre ellos es una amistad y no algo más, como se interpretó en redes sociales.

¿Por qué el rumor entre Elizabeth López y el 'Agropecuario' llamó la atención?

El video en el que aparecía Elizabeth López junto a Juan David Tejada, coincidió con el momento en que se hablaba de la crisis en la relación del empresario con Aída Victoria Merlano.

Esa simultaneidad llevó a que muchos internautas interpretaran que la cercanía con la joven era la confirmación de una nueva pareja.

¿Por qué el rumor entre Elizabeth López y el 'Agropecuario' llamó la atención?
El video de Elizabeth López y Juan David Tejada llamó la atención entre los fans / (Foto de Freepik)

La especulación creció hasta que Tejada aclaró en redes sociales que su relación con Merlano ya había llegado a su fin, aunque en buenos términos y con el compromiso de mantener comunicación por su hijo.

En ese contexto, López sintió la necesidad de pronunciarse para dejar claro que fue involucrada en una historia en la que no tuvo mayor responsabilidad.

