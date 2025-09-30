Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, rompió el silencio sobre Miss Amazonas: "Sabotear"

Colombia tiene reina: se trata de la antioqueña Vanessa Pulgarín, quien se convirtió en la ganadora de Miss Universe Colombia, el reality.

En esta oportunidad, se transmitió un reality por el Canal RCN para que las representantes de los departamentos del país compitieran por la corona.

¿Qué pasó con la renuncia de Amazonas en Miss Universe Colombia, el reality?

No todas se mantuvieron en el formato televisivo, pues se dio una renuncia por parte de Miss Amazonas, Rebeca Castillo.

Desde el primer día, Miss Amazonas estuvo en el ojo del huracán. Tanto por su aspecto, como por otros ítems, los seguidores hicieron tendencia a la joven.

Inclusive, se fueron revelando lo que serían actitudes que a algunas candidatas no las convencía.

Rebeca Castillo era Miss Amazonas, pero renunció | Foto del Canal RCN.

¿Qué dijo Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, sobre Rebeca Castillo?

Vanessa Pulgarín estuvo en el programa matutino 'Qué hay pa' dañar', que se transmite en vivo en YouTube y la app del Canal RCN, y allí confesó qué fue lo que pasó con Rebeca Castillo.

Desde la perspectiva de la nueva Miss Universe Colombia 2025, su excompañera de reality reconoció que no era el momento para ser parte de la producción y entendió la importancia de la preparación.

"Siento que cuando empezó la competencia, ella (Rebeca Castillo) analizó todas las situaciones y cómo le estaba yendo en el proceso. Ella dijo, okay, un momento, de pronto me puedo preparar muchísimo más para yo poder dar lo mejor de mí", opinó la reina de todos los colombianos.

Vanessa Pulgarín se refirió a Rebeca Castillo | Foto del Canal RCN.

A renglón seguido, justificó que probablemente Miss Amazonas prefirió retirarse de Miss Universe Colombia, el reality, para no "sabotear" su proceso y así poder volver en otra ocasión con mucha más preparación.

Entonces, a diferencia de otras participantes, Vanessa Pulgarín aplaudió la decisión de su excompañera y relató que la experiencia es importante para ser una mujer representante de la belleza, algo que Rebeca Castillo se encuentra en proceso de construir.

De hecho, Miss Amazonas auguró que en cuatro años, es decir, en 2029, volverá a participar en un concurso de belleza.