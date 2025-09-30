Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, rompió el silencio sobre Miss Amazonas: "Sabotear"

Tras convertirse en Miss Universe Colombia 2025, Vanessa Pulgarín reveló qué pasó con la Miss Amazonas, Rebeca Castillo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Vanessa Pulgarín, Rebeca Castillo
Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, rompió el silencio sobre Miss Amazonas | Foto del Canal RCN.

Colombia tiene reina: se trata de la antioqueña Vanessa Pulgarín, quien se convirtió en la ganadora de Miss Universe Colombia, el reality.

En esta oportunidad, se transmitió un reality por el Canal RCN para que las representantes de los departamentos del país compitieran por la corona.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con la renuncia de Amazonas en Miss Universe Colombia, el reality?

No todas se mantuvieron en el formato televisivo, pues se dio una renuncia por parte de Miss Amazonas, Rebeca Castillo.

Desde el primer día, Miss Amazonas estuvo en el ojo del huracán. Tanto por su aspecto, como por otros ítems, los seguidores hicieron tendencia a la joven.

Inclusive, se fueron revelando lo que serían actitudes que a algunas candidatas no las convencía.

Rebeca Castillo
Rebeca Castillo era Miss Amazonas, pero renunció | Foto del Canal RCN.

¿Qué dijo Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, sobre Rebeca Castillo?

Vanessa Pulgarín estuvo en el programa matutino 'Qué hay pa' dañar', que se transmite en vivo en YouTube y la app del Canal RCN, y allí confesó qué fue lo que pasó con Rebeca Castillo.

Artículos relacionados

Desde la perspectiva de la nueva Miss Universe Colombia 2025, su excompañera de reality reconoció que no era el momento para ser parte de la producción y entendió la importancia de la preparación.

"Siento que cuando empezó la competencia, ella (Rebeca Castillo) analizó todas las situaciones y cómo le estaba yendo en el proceso. Ella dijo, okay, un momento, de pronto me puedo preparar muchísimo más para yo poder dar lo mejor de mí", opinó la reina de todos los colombianos.

Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín se refirió a Rebeca Castillo | Foto del Canal RCN.

A renglón seguido, justificó que probablemente Miss Amazonas prefirió retirarse de Miss Universe Colombia, el reality, para no "sabotear" su proceso y así poder volver en otra ocasión con mucha más preparación.

Entonces, a diferencia de otras participantes, Vanessa Pulgarín aplaudió la decisión de su excompañera y relató que la experiencia es importante para ser una mujer representante de la belleza, algo que Rebeca Castillo se encuentra en proceso de construir.

Artículos relacionados

De hecho, Miss Amazonas auguró que en cuatro años, es decir, en 2029, volverá a participar en un concurso de belleza.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Los participantes se enfrentaron en parejas en un reto creativo ¿Quiénes se quedaron con la desventaja? MasterChef Celebrity Colombia

¿Quiénes recibieron las desventajas secretas en MasterChef Celebrity?

El último capítulo de MasterChef Celebrity 2025 sorprendió con fallas graves que dejaron a varios participantes con desventajas decisivas.

Carla Giraldo sorprende a sus seguidores con su nuevo Look. Carla Giraldo

Carla Giraldo cambia de look y confirma su regreso a la tercera temporada de La casa de los famosos

Carla Giraldo deslumbra con nuevo look y confirma su regreso a La casa de los famosos tercera temporada.

Patricia Grisales vivió un episodio de tensión cuando su pastel de pollo casi provoca un incendio en MasterChef Celebrity. MasterChef Celebrity Colombia

¡Fuego en la cocina! Patricia Grisales vivió un momento crítico en MasterChef

En MasterChef Celebrity, Patricia Grisales enfrentó un susto al casi provocar un incendio, pero sorprendió al no rendirse bajo presión.

Lo más superlike

Daniela Álvarez desfiló en la Semana de la Moda de París Daniella Álvarez

Daniela Álvarez desfiló junto a Kendall Jenner en la Semana de la Moda de París: “Sueño cumplido”

Daniela Álvarez mostró en París que la moda también celebra la diversidad y la fuerza de la autenticidad.

Ángela Aguilar se pronunció tras la muerte de su estilista: “Qué duro aceptar que no estás” Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se pronunció tras la muerte de su estilista: “Qué duro aceptar que no estás”

Pareja Curiosidades

¿Qué significa tener una relación de pareja sana? Terapeuta da reflexiva respuesta

Falleció un famoso coreógrafo que trabajó con One Direction: esto se sabe Talento internacional

¡Luto en One Direction! Falleció un reconocido integrante del equipo que dejó huella en la banda

Altafulla y su nueva canción "paila" Altafulla

¿La nueva canción de Altafulla, 'Paila', es para Karina García? Esta es la letra