Estos son los celulares en los que WhatsApp deja de funcionar en octubre de 2025

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp es de las más descargadas en el mundo. Debido a su uso, los usuarios están al tanto de cada una de las actualizaciones.

¿Por qué WhatsApp deja de funcionar en los celulares?

Si bien es cierto que WhatsApp es compatible con muchos teléfonos celulares, el tiempo hace de las suyas. Es por esto que hay dispositivos móviles en los que la aplicación deja de funcionar a partir de octubre de 2025.

Básicamente, WhatsApp deja de funcionar por cuenta de las actualizaciones que sus creadores generan para mantener la fidelidad de los usuarios.

El funcionamiento comienza a hacerse menor, lo que significa que llega un momento en el que la app ya no abre o no se puede enviar ni recibir mensajes.

WhatsApp es utilizada por millones de personas | Foto Freepik.

Entonces, hay modelos antiguos que, por su sistema operativo y tiempo de creación, dejan de ser compatibles con WhatsApp.

El Centro de Ayuda de WhatsApp es el encargado de enfocarse en que la experiencia de los usuarios sea fortuita, pero reitera que los cambios son necesarios y eso hace que en varios celulares deje de funcionar la mensajería instantánea.

¿Cuáles son los celulares en los que WhatsApp deja de funcionar en octubre de 2025?

WhatsApp dio a conocer que ya no será compatible con teléfonos celulares que tengan sistema operativo Android 5.0 o versiones anteriores, a la vez que tampoco con iPhone con sistema iOS 15.1 o más antiguo.

Los celulares en los que WhatsApp dejará de funcionar en octubre de 2025 son:

iPhone: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 6 (si no se actualizó más que iOS 12).

iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 6 (si no se actualizó más que iOS 12). Android: Samsung Galaxy S5, LG G3, Sony Xperia Z2, Motorola Moto G (primera generación), Huawei Ascend Mate 2, HTC One M8.

Así las cosas, puede que WhatsApp funcione en dichos dispositivos móviles, pero deje de servir de un momento para el otro en el transcurso del mes.

No todos los celulares soportan WhatsApp | Foto Freepik.

Algo para tener en cuenta es que como no se puede actualizar, la seguridad se ve afectada porque los datos personales puede que queden expuestos. Por lo tanto, es importante no pasar de manera desapercibida esta información.