Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Estos son los celulares en los que WhatsApp deja de funcionar en octubre de 2025

Son distintos los celulares que de un momento al otro ya no son compatibles con la aplicación de mensajería WhatsApp.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
WhatsApp
Estos son los celulares en los que WhatsApp deja de funcionar en octubre de 2025 | Foto Freepik.

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp es de las más descargadas en el mundo. Debido a su uso, los usuarios están al tanto de cada una de las actualizaciones.

Artículos relacionados

¿Por qué WhatsApp deja de funcionar en los celulares?

Si bien es cierto que WhatsApp es compatible con muchos teléfonos celulares, el tiempo hace de las suyas. Es por esto que hay dispositivos móviles en los que la aplicación deja de funcionar a partir de octubre de 2025.

Básicamente, WhatsApp deja de funcionar por cuenta de las actualizaciones que sus creadores generan para mantener la fidelidad de los usuarios.

El funcionamiento comienza a hacerse menor, lo que significa que llega un momento en el que la app ya no abre o no se puede enviar ni recibir mensajes.

WhatsApp
WhatsApp es utilizada por millones de personas | Foto Freepik.

Entonces, hay modelos antiguos que, por su sistema operativo y tiempo de creación, dejan de ser compatibles con WhatsApp.

Artículos relacionados

El Centro de Ayuda de WhatsApp es el encargado de enfocarse en que la experiencia de los usuarios sea fortuita, pero reitera que los cambios son necesarios y eso hace que en varios celulares deje de funcionar la mensajería instantánea.

¿Cuáles son los celulares en los que WhatsApp deja de funcionar en octubre de 2025?

WhatsApp dio a conocer que ya no será compatible con teléfonos celulares que tengan sistema operativo Android 5.0 o versiones anteriores, a la vez que tampoco con iPhone con sistema iOS 15.1 o más antiguo.

Los celulares en los que WhatsApp dejará de funcionar en octubre de 2025 son:

  • iPhone: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 6 (si no se actualizó más que iOS 12).
  • Android: Samsung Galaxy S5, LG G3, Sony Xperia Z2, Motorola Moto G (primera generación), Huawei Ascend Mate 2, HTC One M8.

Así las cosas, puede que WhatsApp funcione en dichos dispositivos móviles, pero deje de servir de un momento para el otro en el transcurso del mes.

WhatsApp
No todos los celulares soportan WhatsApp | Foto Freepik.

Artículos relacionados

Algo para tener en cuenta es que como no se puede actualizar, la seguridad se ve afectada porque los datos personales puede que queden expuestos. Por lo tanto, es importante no pasar de manera desapercibida esta información.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Falleció un famoso coreógrafo que trabajó con One Direction: esto se sabe Talento internacional

¡Luto en One Direction! Falleció un reconocido integrante del equipo que dejó huella en la banda

El mundo de la música se viste de luto tras la muerte de importante figura que marcó el camino de One Direction.

Famoso cantante reveló el difícil momento cuando falleció su padre: esto se sabe Talento nacional

Famoso cantante reveló el difícil momento que atravesó cuando falleció su padre: ¿quién es?

Reconocido cantante colombiano se sinceró al revelar el complicado momento que atravesó tras el fallecimiento de su padre.

Falleció reconocido actor quien dejó un importante legado a nivel internacional. Talento internacional

¡Adiós a un gran actor! El mundo artístico despide a una de sus figuras más reconocidas

El mundo de la actuación se viste de luto tras el fallecimiento de un reconocido actor que marcó generaciones en la televisión.

Lo más superlike

Juliana Calderón Juliana Calderón

¿Juliana Calderón se arrepiente de haberse realizado la bariátrica? Se sinceró por completo

Juliana Calderón dio a conocer su realidad tras tres años de haberse sometido a cambios en su estómago.

Muere Miguel de la Mora, estilista de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Hallan sin vida al estilista de Ángela Aguilar en México; estas fueron sus últimas publicaciones

Paola Usme tras casarse Talento nacional

Paola Usme reveló fotos de su lujosa luna de miel en Dubái

Altafulla y su nueva canción "paila" Altafulla

¿La nueva canción de Altafulla, 'Paila', es para Karina García? Esta es la letra

Los participantes se enfrentaron en parejas en un reto creativo ¿Quiénes se quedaron con la desventaja? MasterChef Celebrity Colombia

¿Quiénes recibieron las desventajas secretas en MasterChef Celebrity?