Ola de reacciones por la ruptura amorosa entre Karina García y Altafulla: esto dicen
El team 'Karifulla' se desahogó luego de que se supo que Karina García y Altafulla ya no son novios.
Lo que había iniciado como un rumor parte de los usuarios digitales terminó siendo cierto, pues la influencer Karina García comunicó que la relación amorosa que sostenía con el cantante Andrés Altafulla llegó a su fin.
¿Cómo se reveló la ruptura entre Karina García y Altafulla?
A través de historias en su perfil de Instagram, escenario al que casi llega a los cinco millones de seguidores acumulados, la creadora de contenido paisa se sinceró con sus seguidores, ya que dio a entender que no quiere generar falsas expectativas de que ella sigue siendo la novia del artista barranquillero.
En resumidas cuentas, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 indicó que la ruptura con el cantante se dio hace dos semanas, hay contacto cero y espera sanar. Asimismo, recalcó que cree en el amor y que ella es una mujer cuya insignia es la de "todo o nada".
Sin embargo, Altafulla recientemente ha estado en gira de medios diciendo que ama a Karina, sus hijos y otras palabras que tiene confundidos a los fans de la ahora expareja.
¿Cómo reaccionó el público a la terminada de Karina García y Altafulla?
Como Karina y Altafulla se conocieron en La casa de los famosos Colombia, gran parte de los fanáticos vienen del reality del Canal RCN. Inclusive, existe un team que se llama 'Karifulla'. Por este motivo, se produjo una ola de reacciones en el momento en el que la influencer confirmó que se acabó el vínculo sentimental que tenía con el artista de la costa.
Diversas páginas de la farándula repostearon la manifestación de ruptura de Karina García. Enseguida, las opiniones no dieron espera. Las posturas sin diversas, aunque muchos quieren sabes qué es lo que sucedió para que todo llegara a su fin.
"Me encantaban, pero Alti nunca le demostró con hechos que la amaba", "Eso se sabía, ella es muy cansona como pareja", "Yina vuelve a tener la razón, se les acabó el contrato de amor", "Bueno, se rompió mi corazón, se separaron mis Karifulla padres", "Obvio ese fue un romance de reality", "Eso se sabía que él solo la necesitaba por sus números", "Ya se acabó el premio", son varias de las reacciones.