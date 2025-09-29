El Jefe adelantó lo que se viene con los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 3

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia es un hecho. El próximo año 2026 se abrirán las puertas del reality del Canal RCN y ya comenzó a resonar información.

¿Qué reveló El Jefe sobre los aspirantes para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

La presentadora Carla Giraldo apareció en un video que emocionó a los fans del formato de convivencia. Esto porque sostuvo una conversación con nada más y nada menos que El Jefe de La casa de los famosos.

Aunque nadie conoce el rostro de El Jefe, Carla Giraldo le volvió a dar la bienvenida para la tercera temporada. Enseguida, se reveló la primera noticia sobre el reality.

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia ya está en camino | Foto del Canal RCN.

"Abriré mi casa de los famosos Colombia nuevamente en el 2026. La gente va a poder votar muy pronto por las personas que quieren que estén en mi casa", expresó El Jefe.

Lo anterior quiere decir que toda Colombia podrá votar, tal como se hizo en la segunda temporada. Habrá aspirantes y será el público el que tome la decisión de quién entra y quién no a la casa que permanece vigilada 24/7 por decenas de cámaras.

¿Cuándo se conocerán los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 3?

Con el anuncio de El Jefe, se prevé que la revelación de los grupos de votaciones sea en pocas semanas, así se irán conociendo los perfiles y rostros de quienes anhelan pisar La casa de los famosos Colombia 3.

Los internautas, seguidores y público en general han venido haciendo sus propuestas de a quiénes quieren ver en el reality. Para algunos, esta tercera temporada tendrá que superar a la anterior, teniendo en cuenta que se trata de un formato en el que la confrontación y otros aspectos son notorios.

La casa de los famosos Colombia es controversial | Foto del Camal RCN.

En resumen, la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia no solo ya está en camino, El Jefe ya tiene a varios aspirantes y pronto se abrirán las votaciones.

El reality transmitido por el Canal RCN es la oportunidad para muchos: artistas, influencers, modelos, creadores de contenido y muchos más sueñan con ser parte de este proyecto que los expone ante el país y otras naciones.