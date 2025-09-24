El Jefe compartió propuestas de participantes para La casa de los famosos Colombia 3, ¿quiénes son?

Ya empezó a sonar la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, reality que llega el próximo año 2026 al Canal RCN.

¿Qué se sabe de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Aunque el estreno de La casa de los famosos Colombia 3 se da en próximos meses, antes de que se termine este 2025 se van conociendo datos sobre la producción de convivencia.

Se acerca La casa de los famosos Colombia 3 | Foto del Canal RCN.

Por ejemplo, puede que próximamente salgan a la luz nombres de los habitantes que van directo al reality.

Por ahora, no se sabe si habrá una votación, como ocurrió en la segunda temporada para elegir a algunos habitantes, pero lo que se prevé es que varios entran directo a la casa que es vigilada 24/7 por decenas de cámaras.

¿Cuáles son las propuestas de participantes para La casa de los famosos Colombia 3?

El Jefe de La casa de los famosos Colombia ya se pronunció, puesto que hace poco se hizo una publicación en la que se dio a entender que los ojos están puestos sobre los aspirantes que anhelan estar tras las pantallas del Canal RCN.

Pero no es todo, ya que en una nueva publicación se compartieron algunas propuestas de posibles participantes para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Ya se habla sobre la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Sin más detalles al respecto, las mencionadas propuestas son:

La influenciadora y DJ Luna Isabel Gil.

La influenciadora y emprendedora costeña Yirley Patricia Reales Acuña.

La mexicana Samantha Lucía, conocida en redes como 'Samilu'.

El modelo Andrés Serna.

El influencer y mejor amigo de La Segura, Javier Cardona.

El comunicador y creador de contenido Jose Alberto Pareja Sotomayor.

El creador de contenido español Juan Carlos Mendiola.

"El Jefe sigue con sus binoculares muy bien puestos para elegir los famosos que habitarán #LaCasaDeLosFamososCol, ¿qué opinan ustedes? Los leemos con el hashtag #EnLaCasaDeberíaEstar", se lee en el post.

Esta tercera temporada de La casa de los famosos Colombia promete grandes sorpresas y lo más probable es que en próximas semanas se vaya revelando poco a poco la forma cómo se desarrollará el reality de convivencia en el Canal RCN.