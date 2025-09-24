Nataly Umaña rompió el silencio de todo lo que hizo para superar a Alejandro Estrada
Tras un año, Nataly Umaña abrió su corazón y confesó lo que vivió tras terminar su relación con Alejandro Estrada.
El año pasado, uno de los temas de los que más se habló fue de la separación de la actriz Nataly Umaña con el actor Alejandro Estrada.
¿Cómo se terminó la relación de Nataly Umaña y Alejandro Estrada?
El rompimiento de la pareja se dio en televisión, pues sucedió cuando Nataly participó en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.
En ese entonces, Nataly se acercó al panameño Miguel Melfi; algo que hizo que Alejandro Estrada le devolviera el anillo de matrimonio en vivo y en directo.
Se terminó el reality, Nataly se enfocó en su vida y lo mismo hizo Alejandro, quien participó en MasterChef Celebrity y conoció a la periodista Dominica Duque, con quien empezó una relación hasta hace unas semanas que terminaron.
Pues bien, las posturas sobre la expareja estuvieron divididas, unas al favor de la actriz y otras a favor del actor.
Ante esto, Umaña comenzó un proceso de transformación y sanación. Un año después, rompió el silencio y reveló cómo hizo para superar al hombre que amó por tantos años.
¿Cómo Nataly Umaña superó a Alejandro Estrada?
Nataly Umaña compartió un fragmento de la entrevista que tuvo en la propuesta de conversaciones llamada Inexpertas, allí confesó que tuvo que hacer diversas cosas para sanar.
Además, indicó que por más que quisiera, la abstinencia al amor también hizo efecto. De esta manera, logró soltar lo que alguna vez vivió con Alejandro Estrada. Tras la ruptura, la actriz no ha tenido otra relación.
"El año pasado yo tenía clarísimo, el año pasado que fue tan fuerte, y con mis coaches hablamos de la abstinencia total de amor. No debes y tampoco quería, obviamente, pero no porque te contamina el proceso. Hice todo", fue lo primero que reveló Nataly Umaña.
A renglón seguido, la artista comentó que para lograrlo tuvo en cuenta a: Dios, su coach, meditación, aprender a respirar, inmersión en hielo, ejercicio y boxeo. Ese fue su combo para superar el amor del pasado.
"Entonces, no hay manera. Tu mente está sana, tú te estás priorizando... Va a llegar algún momento en donde voy a volverme a dar la oportunidad en el amor, claro que sí", determinó Nataly Umaña.