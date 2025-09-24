¿Altafulla se irá para otro reality y qué pasará con Karina García? Mencionaron a otra mujer

Van días desde que el cantante Andrés Altafulla y la modelo Karina García no han aparecido juntos en redes sociales. A partir de ello, se empezó a esparcir el rumor de que la relación que tienen estaría en crisis.

Sin embargo, hace poco, el barranquillero detalló que no está cerca a Karina por temas laborales, pero también han habido estados por parte de la modelo que dejan mucho por pensar.

¿Dónde se encuentra Altafulla?

Los seguidores de la pareja dicen que van a creer que la relación sigue vigente cuando vuelvan a aparecer derrochando amor en las redes sociales.

No obstante, Altafulla no está en Colombia. El ganador de La casa de los famosos Colombia 2025 arribó hasta México por temas laborales.

Precisamente, en México el artista de la costa ha estado dando una que otra entrevista. Uno de los espacios en los que habló es el que lleva el nombre de 'Deko en vivo'.

Altafulla se encuentra en México | Foto del Canal RCN.

¿Altafulla se irá para otro reality?

Resulta que le recordaron a Altafulla que La casa de los famosos Colombia no ha sido su único reality, pues cabe mencionar que él también participó en otras propuestas donde, inclusive, tuvo actos ínt1mos. De hecho, en la entrevista, él mismo lo aceptó.

Sin embargo, el interés se enfocó cuando le preguntaron al artista si le gustaría volver a participar en otro reality, entre ellos La casa de los famosos México, La casa de los famosos All-Stars o una propuesta que se conoce como La Granja.

Altafulla cuando ganó La casa de los famosos Colombia 2025 | Foto del Canal RCN.

De inmediato, Andrés Altafulla se sinceró, ya que de lo que respondiera dependería el futuro con Karina García.

"Yo creo que con el tema de los realities ya cerré la página", expresó.

¿Quién es la mujer con la que Altafulla tuvo romance en reality de México?

Pero eso no fue todo, pues le mencionaron a Jacky Ramírez, joven con la que Altafulla tuvo romance en otro reality e incluso uno de los locutores dijo que el cantante tendría un tatuaje con la mexicana.