Filtran chat que revelaría lo que pasó con B-King y Regio Clown antes de morir: "No confío"

En México, un periodista filtró la que sería la última conversación de uno de los artistas. "Voy a hacer negocios", se lee.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
B-King, chat
Filtran chat que revelaría lo que pasó con B-King y Regio Clown antes de morir | Foto del Canal RCN y Freepik.

Continúan los análisis e investigaciones de qué fue lo que sucedió con los artistas Byron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown) tras ser hallados muertos en México.

En los relatos del manager de B-King, Juan Camilo Gallego, el cantante fue a entrenar a un gimnasio en Polanco, luego no se supo más sobre él y Regio Clown. El lunes 22 de septiembre se anunció que encontraron a la dupla de artistas sin vida.

Sin embargo, se mantiene la incertidumbre de qué les ocurrió a Byron y Jorge Luis. Mientras avanzas las investigaciones por parte de las autoridades, se revelaron nuevos datos que Regio Clown habría alcanzado a hacer por su cuenta.

B-King
B-King fue entrevistado semanas atrás de su muerte en Canal RCN.

¿Cuál chat se filtró sobre el caso de la muerte de B-King y Regio Clown?

En México, el periodista Carlos Jiménez filtró mediante su cuenta de X, antes Twitter, lo que sería el último chat que tuvo Regio Clown.

Según lo que se puede leer en los mensajes, el DJ se refirió a un almuerzo con otros sujetos, quienes, al parecer, se hacen llamar como "Mariano" y "El Comandante".

En la charla, le habrían pedido a Regio que le compartiera la ubicación en la que se encontraba.

No obstante, las palabras que causaron impacto son las que el DJ habría escrito que no confiaba en nadie, pero aun así iba a "hacer negocios". En adición, se interpreta que dichos negocios o encuentros solo iban a ser aceptados en lugares públicos.

En los chats filtrados, no se mencionó en ningún momento a B-King.

 

¿A qué hora fue la última vez que se supo de B-King y Regio Clown?

De acuerdo con las capturas de pantalla del chat, la conversación de Regio se dio sobre las 3:00 de la tarde, mientras que, B-King alcanzó a hablar con su mánager después de las 4:30 p.m.

Los artistas fueron reportados como desaparecidos el 16 de septiembre, un día después, el 17 de septiembre, los hallaron sin vida y el 22 de septiembre se confirmaron sus identidades.

La Fiscalía de Ciudad de México informó que B-King y Regio Clown fueron desm3nbrados y posteriormente los metieron en costales. Falta mucho por ahondar sobre este trágico caso.

