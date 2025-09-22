Este fue el mensaje que dejaron junto a B-King y Dj Regio Clown tras hallarlos muertos

El lamentable fallecimiento del cantante B-King y el Dj Regio Clown han dejado devastados no solo a sus familias y amigos, sino a miles de fanáticos que han demostrado lo afectados que han quedado con la dolorosa noticia.

¿Qué les ocurrió a B King y Dj Regio Clown?

Los artistas se encontraban juntos en México trabajando en su música y cautivando a varios de sus fanáticos con su talento.

Ambos decidieron ir al gimnasio el pasado 16 de septiembre, fecha en la que se obtuvo la última comunicación con los artistas.

Según revelaron las autoridades en México y varios medios del país azteca, los artistas habrían sido secuestrados tras salir del gimnasio y luego fueron asesin*dos.

Al parecer, el h*micidio ocurrió el mismo día, donde los desmebr*ron y dejaron en una carretera en el municipio de Cocotitlán, sobre la México Cuautla.

Luego de reportarlos como desaparecidos y que las autoridades de Colombia y México se pusieran en contacto, lograron dar con el paradero de los artistas sin vida.

¿Qué mensaje había con B-King y el Dj Regio Clown tras hallarlos sin vida?

De acuerdo con el periodista Antonio Nieto, los músicos fueron hallados con un mensaje cerca, que sería del grupo crimin*l La Familia Michoacana.

“Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”, decía el mensaje.

Por el momento, las autoridades correspondientes se encuentran investigando al respecto para esclarecer lo sucedido y conocer la razón por la que habría atent*do contra la vida de los artistas.

Por ahora, la familia del cantante B-King no se ha pronunciado tras la muerte del artista, pero su exesposa Marcela Reyes sí, compartiendo un mensaje en sus redes sociales donde le dedicó amorosas palabras de sentido pésame, resaltando lo mal que está con esta situación, pero mencionando que se quedará con lo mejor que vivió a su lado tras sus siete años de relación.

Por su parte, los fanáticos de los artistas también siguen demostrando todo el apoyo a las familias de cada uno en este momento tan difícil.