Actriz con la que estuvo B-King en México se pronunció tras la muerte del cantante

La actriz Angie Miller, con quien el cantante B-King compartió tiempo antes de haberse desaparecido en México, se pronunció luego confirmarse el lamentable fallecimiento del artista.

¿Cómo se confirmó la muerte de B-King?

Las autoridades de México confirmaron que hallaron al artista junto al Dj Regio Clown sin vida en un lugar de difícil acceso.

Según detallaron los colombianos habría sido asesin*dos, pero se desconocen las razones por las que habrían atent*do contra su vida.

Los entes correspondientes se encuentran en investigaciones para esclarecer los hechos y conocer las razones por las que le quitaron la vida a los músicos tras su visita al país azteca, a donde viajaron para promocionar su música.

¿Qué mensaje dejó la actriz con la compartió tiempo B-King?

Los artistas se dejaron ver compartieron tiempo y realizando contenido para sus redes sociales con la actriz Angie Miller.

En una de las grabaciones, ella revela que es venezolana y está feliz con los artistas para trabajar en México.

La actriz y el cantante B-King alcanzaron a realizar un video juntos, donde se les ve bailando y cantando una canción muy coquetos.

Luego de la triste noticia, la mujer reaccionó en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 100 mil seguidores, agregando una foto de los dos y señalando que tenían muchos proyectos juntos.

La mujer manifestó todo su dolor y le expresó todo su cariño a él y su familia en este momento tan difícil por le que atraviesan.

"Hoy odi* a México más que a mi vida. No es justo todo lo que está pasando. No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta, donde quiera que estés te llevaré conmigo, estoy con tu familia y su dolor", escribió.

Tras su revelación, varios internautas reaccionaron y le destacaron lo afortunada que fue de haber estado en los últimos días de vida con el artista y coincidieron con ella en que es momento para apoyar a la familia del artista, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.