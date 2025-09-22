Hallan muerto a B-King, revelan foto tras su hallazgo
Hallan sin vida al artista B-King y al Dj Regio Clown tras varios días desaparecidos luego de viajar a México.
El cantante B King, que fue reportado como desaparecido desde el pasado 16 de septiembre, junto al Dj Regio Clown, fueron hallados muertos este 22 de septiembre.
¿Qué se sabe de la muerte de B-King?
Las autoridades del Estado de México dieron a conocer que hallaron a los artistas en Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como ‘B-King’, y Jorge Luis Herrera Lemos, reconocido como ‘Regio Clown’, sin vida en una zona de difícil acceso.
Medios mexicanos dieron a conocer la triste noticia detallando que reconocieron que se trataban de ellos debido a los tatuajes.
En medio de su reporte compartieron una fotografía en la que mostraron el análisis de los músicos y dieron a conocer uno de los brazos de los artistas y enseñaron sus tatuajes, los que ayudaron a reconocer de quiénes se trataba.
Sin embargo, indicaron que todavía faltaban pruebas de ADN y más exámenes para corroborar que efectivamente sí son ellos.
Por ahora, se desconocen detalles del fallecimiento de los artistas, pero según han informado se trataría de un asesin*to.
Por el momento, las autoridades correspondientes siguen en investigaciones para esclarecer el tema y conocer qué les ocurrió realmente.
¿Cómo reaccionaron los internautas tras la noticia de la muerte de B-King y Regio Clown?
Miles de internautas reaccionaron a la lamentable noticia de la partida de los artistas tras varios días de angustia por desconocer su paradero.
Muchos destacaron su profunda tristeza y aprovecharon para enviarles mensajes de cariño, apoyo y condolencias a los familiares de los músicos tras tener que atravesar este difícil momento en sus vidas y tener que despedirlos.
Mientras tanto su familia ha decidido guardar silencio sobre el caso y vivir este momento tan complejo para ellos sin dar muchos detalles en redes sociales, pero agradeciendo a los fanáticos de los artistas por todo el cariño que les han manifestado.
Desde SuperLike del Canal RCN enviamos un mensaje de apoyo y sentido pésame a la familia de los artistas B-King y Regio Clown.