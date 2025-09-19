Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mariana Zapata confirmaría su nuevo noviazgo con estos videos

La influenciadora se dejó ver muy cariñosa con cantante luego su ruptura con el streamer Mr Stiven.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Mariana Zapata con nuevo amor
Mariana Zapata confirmaría su nuevo noviazgo/Canal RCN

La influenciadora Mariana Zapata habría confirmado su romance con el cantante JLexis luego de su polémica ruptura con el streamer Mr Stiven.

¿Cómo quedaron Mariana Zapata y Mr Stiven?

Los creadores de contenido confirmaron a sus fanáticos su ruptura destacando que decidieron dar por terminado su noviazgo luego de que las críticas de sus fanáticos y sus amigos cercanos estuvieran afectaron su relación.

Mariana Zapata confirmaria romance con jlexis

Además, detallaron que Mr Stiven no podía dedicarle el tiempo que Mariana Zapata requería para tenerlo como pareja, pues él priorizó siempre su trabajo.

Los dos destacaron que no quedaron en malos términos, pero tampoco siguieron en comunicación deseándole lo mejor al otro y agradeciendo por todo lo que vivieron.

¿Quién es el nuevo novio de Mariana Zapata?

Después de la ruptura de Mariana Zapata con Mr Stiven, el streamer decidió darse una nueva oportunidad en el amor con la influenciadora mexicana Maria Julissa, con quien se le ha visto muy feliz.

Por su parte, Mariana Zapata se vio involucrada en rumores de un posible romance con el cantante JLexis y solo hasta ahora revelaron algunos videos con los que confirmarían dicha relación.

Mariana Zapata con Jlexis

El encargado de hacerlo fue el artista, quien, a través de sus redes sociales, donde suma miles de seguidores, compartió dos videos en los que se les ve muy cariñosos.

Tras su revelación, lograron miles de reacciones de sus fanáticos que se mostraron emocionados al verlos hacer contenido juntos y verlos tan amorosos.

Si bien no se besaron, para muchos de sus admiradores es la prueba de confirmación de que efectivamente sí están saliendo.

Otros, no dudaron en sugerir que podría tratarse de una estrategia de marketing para generar intriga y aumentar de seguidores en sus redes sociales.

Por su parte, otros decidieron recordar a la influenciadora Karola, quien sostuvo una gran amistad con el cantante, tanto así que llegaron a vincularlos sentimentalmente, pero ambos aclararon que nunca hubo nada entre ellos más allá que una amistad.

Por ahora, los fanáticos de los famosos están a la espera de que confirmen oficialmente su relación y compartan un poco más de sus momentos juntos.

