Hija de Andrea Valdiri recibió una lluvia de elogios tras detrás de cámaras de sesión de fotos

Sesión de fotos de Isabella, la hija de Andrea Valdiri, llamó la atención de sus seguidores.

Gisseth Beltrán García
Hija de Andrea Valdiri en sesión de fotos
Hija de Andrea Valdiri recibió varios elogios/Canal RCN

Isabella, la hija de la influenciadora Andrea Valdiri, se llevó todos los elogios de sus fanáticos luego de compartir un detrás de cámaras de una sesión de fotos.

¿Qué compartió la hija de Andrea Valdiri?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró disfrutando tiempo junto a la creadora de contenido mientras realizaba una sesión de fotos.

Hija de Andrea Valdiri en sesión de fotos

En el video se ve a la joven luciendo varios atuendos casuales, su pelo rubio en ondas y con gafas oscuras posando a las cámaras.

La grabación la compartió usando la canción "En la mía" del artista Beéle, cuyo tema hace parte del más reciente álbum del artista "Borondo", con el que está teniendo gran éxito.

En las imágenes de la publicación también se ve a la joven jugando y demostrándose su cariño con Andrea Valdiri, evidenciando la gran relación que hay entre ellas.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el video de la hija de Andrea Valdiri en sesión de fotos?

Tras su revelación, miles de seguidores reaccionaron al respecto, en su mayoría las llenaron de halagos por su indiscutible belleza y por la complicidad que hay entre ambas, sin embargo, otros la criticaron destacando que se veía más grande de la edad que tiene.

Hija de Andrea Valdiri es elogiada por su belleza

Por ahora, Andrea Valdiri sigue disfrutando del tiempo con sus hijas, Isabella y Adhara, además de estar enfocada en sus emprendimientos y en sus entrenamientos para su competencia en el ring de boxeo contra la empresaria Yina Calderón.

Recordemos que, las dos evidenciarán las diferencias que han tenido por varios años en el 'Stream Figthers 4', evento organizado por el streamer Westcol, en el que varios influenciadores competirán entre sí, pues también estará presente Karina García contra Karely Ruiz, entre otros.

Recientemente, Andrea Valdiri sufrió un accidente en su mano derecha, provocando especulaciones de que no podría estar en el enfrentamiento, pero ella aclaró que sí estará, así sea que compita solo con su mano izquierda.

Sus fanáticos están ansiosos de ver dicho enfrentamiento, que se dará el próximo 18 de octubre, debido a la gran rivalidad que hay entre ellas.

