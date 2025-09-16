Melissa Gate arremetió contra Karina García y ella reaccionó: "Me tienes que superar"

La influenciadora Melissa Gate arremetió contra la influenciadora Karina García durante un en vivo con la empresaria Yina Calderón.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la música! Falleció un reconocido cantante en graves condiciones de salud

¿Qué dijo Melissa Gate sobre Karina García tras pregunta de Yina Calderón?

Melissa Gate y Yina Calderón realizaron una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde se conectaron con sus seguidores y en medio de su conversación la empresaria la cuestionó sobre por qué supera a Karina García y le está lanzando pullas todo el tiempo, a lo que ella ofreció una polémica respuesta.

"¿En qué la tengo que superar a ella? la gente entiende mal, ella no es la única prepag* con la que yo pele* en redes sociales, la gente todo lo malinterpreta porque no es la única cul*na, asquerosa, muert* de hambre, asalariada con la que pele*, yo tengo infinidad de mujeres que pele*n conmigo", expresó.

Señaló sarcásticamente que ella en contra de Karina García no tiene nada y de hecho le cae muy bien y le parece un gran ser humano.

Yina Calderón le comentó que se pasó y lo sabía y ella sonrío.

Dicho momento se volvió viral en redes sociales y la influenciadora Karina García habría contestado al respecto.

Artículos relacionados Manuela Gómez Manuela Gómez sorprendió con impactante cambio físico, ahora tiene nuevo estilo

¿Qué dijo Karina García tras las críticas que le lanzó Melissa Gate?

La paisa utilizó su cuenta de X para contestarle y dejarle un contundente mensaje al respecto.

Karina le señaló que la tenía que superar en calidad de ser humano, en el respeto por el otro, en el amor que despierta en la gente, en la energía y en su esencia.

"El reality se acabó NO GANASTE, ese es tu resentimiento, que mi fandom hermoso te hizo perder, te entiendo créeme, ojalá sanes tu dolor. Dios te bendiga y te multiplique lo que me deseas", agregó.

Tras la polémica que se desató varios internautas reaccionaron sobre la situación, donde algunos se mostraron a favor de Melissa Gate, mientras que otros no dudaron en defender a Karina García.

Otros culparon a Yina Calderón por ser la responsable de causar que ambas se volvieran a atacar públicamente.

Artículos relacionados Karina García Karina García responde a Melissa Gate y la Toxi Costeña: "Déjenme en paz"

Por ahora, muchos están a la espera de la reacción de Melissa Gate a las palabras de Karina García.