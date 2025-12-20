Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García apoyó a Blessd cantando sus temas en concierto, ¿Yogurcito estuvo presente?

Karina García se dejó ver muy feliz disfrutando del concierto de Blessd en Medellín, ¿el artista cantó el tema que le dedicó?

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karina García y Blessd
Karina García apoyó a Blessd/Canal RCN, AFP: Rodrigo Varela

La influenciadora Karina García asistió al concierto que ofreció el cantante Blessden su barrio Antioquia en Medellín y causó revuelo entre sus fanáticos.

¿Karina García estuvo en concierto de Blessd?

La influenciadora terminó en el show que ofreció el artista Blessd en el barrio en el que creció en Medellín que suele hacer en Navidad totalmente gratuito para su comunidad.

Karina Garcia va a concierto de blessd

El streamer Westcol fue quien decidió llevar como invitada a la paisa, que desconocía que iban para dicho evento.

Sin embargo, se mostró con la mejor actitud y disposición disfrutando de dicho concierto.

Su apoyo para el artista generó diversas reacciones en redes sociales debido al polémico romance que tuvieron los famosos años atrás.

Los dos se reencontraron momentos antes y se saludaron cordialmente, sin cruzar más palabras.

Posteriormente, Karina se mostró en un balcón detrás de la tarima en la que estaba Blessd dando su show cantando todos los temas del artista.

¿Blessd cantó el tema que le dedicó a Karina García?

En redes sociales se desató un rumor de sus fanáticos que destacaron que la canción del artista titulada "Yogurcito" habría sido dedicada a la influenciadora tras su romance, por lo que, durante un tiempo relacionaron el tema con su historia.

Blessd cantan yogurcito frente a karina

Sin embargo, Blessd desmintió dicho rumor en sus redes sociales y Karina García confesó que no creía que la hubiera escrito para ella.

Pese a sus declaraciones, varios internautas siguen con la duda y consideran que la canción si se trata de ellos dos, por lo que, cuando la cantó en dicho concierto, los dos se llevaron todo el protagonismo.

Con ello, varios internautas destacaron la madurez de ambos famosos, que si bien ya no están juntos, pueden estar en el mismo ambiente sin conflictos.

Aunque muchos especularon un posible nuevo acercamiento entre ellos sentimentalmente, es importante destacar que Blessd se encuentra con la influenciadora Manuela, de quien se le ha visto muy enamorado.

Por su parte, Karina García se encuentra soltera debidoa que según confesó quiere estar un tiempo sola y enfocarse a su proyectos profesionales y a su familia.

