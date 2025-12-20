Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Señales apuntan a que ex de Beéle podría estar esperando bebé

Internautas creen que la expareja de Beéle podría estar esperando un bebé, tras señales que han llamado la atención en redes.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Ex de Beéle despierta rumores de embarazo entre fans
Ex de Beéle despierta rumores de embarazo entre fans. (Foto Canal RCN).

Desde hace varias semanas se ha venido especulando en redes sociales que Isabella Ladera, expareja del cantante Beéle, estaría esperando su segundo hijo con su actual pareja Hugo García. Hace poco surgieron nuevas señales, según internautas, que comprobarían que esto sería cierto.

¿Isabella Ladera, expareja de Beéle, está esperando su segundo hijo?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Isabella Ladera recibió una pregunta y un comentario bastante particular, pues en esta uno de sus seguidores le preguntaba si estaba esperando un bebé.

Isabella Ladera sorprende al hablar por fin de los rumores de embarazo
Expareja de Beéle rompe el silencio y aclara los rumores de embarazo. (Foto AFP: Ivan Apfel).

Aunque la interrogante ya se había realizado en varias ocasiones durante dinámicas anteriores, en esta ocasión la pregunta estuvo acompañada de un comentario que llamó la atención no solo de los internautas sino también de Isabella.

Y es que esta persona anónima le mencionó a la reconocida creadora de contenido que le hacía la pregunta debido a que había soñado que estaba esperando a su segundo hijo.

“¿Estás embarazada? Sorry, es que lo soñé”

La pregunta dejó a sus seguidores con la intriga, quienes esperaban con ansias que Isabella confirmara si realmente está esperando a su segundo hijo.

¿Isabella Ladera confirmó su segundo embarazo?

Lejos de ignorar la pregunta y el comentario, Isabella Ladera decidió responder con la fotografía de su pequeña hija para dejar claro que en estos momentos no se encontraba embarazada, pero dejando abierta la posibilidad de que esto ocurra en un futuro debido a que es uno de sus más grandes sueños en la actualidad.

Expareja de Beéle rompe el silencio y explica los rumores de embarazo
Isabella Ladera habla sin filtros y responde a los rumores de embarazo. (Foto AFP: Ivan Apfel).

Por lo pronto, Ladera continúa disfrutando de la compañía de su hija, además de disfrutar su actual relación sentimental con el influenciador chileno Hugo García, con quien se le ha visto bastante unida.

Por tal razón lo internautas deberán estar atentos a sus redes sociales para saber cada movimiento que la influenciadora quiera compartirles por medio de estas plataformas, y quizá en algún momento revele su dulce espera.

