Esposo de Johanna Fadul le hace advertencia a Alejandro Estrada tras ingreso a La casa de los famosos

Alejandro Estrada habló de su participación en La casa de los famosos Colombia y Juanse Quintero reaccionó.

Gisseth Beltrán García
Johanna Fadul y Alejandro Estrada
Alejandro Estrada habló sobre su llegada a La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

El actor Alejandro Estradase convirtió en el sexto participante confirmado por el Jefe para estar en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Alejandro Estrada estará en La casa de los famosos Colombia como participante?

El Jefe sorprendió a los seguidores del reality tras anunciar que el actor hará parte de la competencia luego de haber sido uno de los grandes protagonistas de la primera temporada tras su viral ruptura con la actriz Nataly Umaña, quien era participante de la primera temporada.

Alejandro estrada en la casa de los famosos colombia

A través de su cuenta de Instagram compartió un video en el que se mostró hablando por qué decidió aceptar hacer parte de l programa.

Según detalló considera que es una oportunidad para mostrar quién es realmente, calificándose como un hombre emocional que ha tenido que atravesar momentos difíciles que lo han llevado a trabajar bastante en él .

"Puede que en algún momento me incomode y salga de quicio porque soy humano, pero también voy con un propósito claro, manejar mis emociones con más conciencia", dijo.

Indicó que el reality para él es un laboratorio increíble como actor y como persona al tener que convivir con tantas personas.

Detalló que si llega a cometer errores los reconocerá, pero su anhelo es poder conectar con los televidentes y disfrutar juntos de esa experiencia.

¿Juanse Quintero le lanzó advertencia a Alejandro Estrada?

Tras la revelación del actor, varios internautas reaccionaron destacando la gran expectativa que tienen con su participación.

Johanna fadul en la casa de los famosos colombia

Por su parte, el presentador Juanse Quintero le comentó y le detalló que tuviera cuidado con su esposa Johanna Fadul, quien el jefe también confirmó para hacer parte de La casa de los famosos Colombia 2026.

"Alejito yo veré como te portas con mi esposita", escribió.

Por su parte, la actriz Marilyn Patiño, a quien el Jefe también confirmó para estar en el reality, reaccionó mostrándose sorprendida por su participación.

"Whattttttt ? Dios mío esa casa va arder, lo pones a jugo medio porfa", agregó.

Por ahora, los fanáticos del programa están a la expectativa de lo que puedan pasar entre ellos en la competencia.

