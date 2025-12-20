Jhonny Rivera rompe el silencio: ¿Se hará un retoque estético para cambiar su imagen?

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera puso fin a los rumores sobre su apariencia y reveló si realmente tiene planes de someterse a una intervención estética. Sus declaraciones han generado todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso actor y exparticipante de MasterChef Celebrity revela que tiene VIH: "hoy rompo este silencio"

¿Jhonny Rivera se someterá a una intervención estética para mejorar su aspecto?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Jhonny Rivera recibió una interrogante bastante particular, pues en esta una de sus fanáticas quiso saber si en algún momento había considerado la posibilidad de realizarse un retoque estético.

¿Jhonny Rivera se hará un retoque estético? (Foto Canal RCN).

Esto debido a que desde hace varios meses el icónico cantante popular se ha mostrado en un proceso de pérdida de peso por medio del gimnasio para mantenerse en forma y no haber logrado marcar su abdomen de manera prolongada: ¿”te harías una c1rug14 para disminuir la barriga?”, fue la pregunta en cuestión.

Artículos relacionados Yina Calderón Luto en redes: falleció Mayits, la joven influencer que inició junto a Westcol

Ante esto, Rivera explicó que no lo ha contemplado debido a que con ejercicio lo puede lograr en una semana. Sin embargo, mencionó que ya no seguiría enfocado en esta zona de su cuerpo debido a que su semblante solía cambiar para mal.

¿Por qué Jhonny Rivera decidió aceptar su abdomen tal cual es?

Explicó que cuando logra adelgazar su abdomen, su rostro también se ve con cambios que muchos relacionan con decaídas de salud.

“La gente en vez de verlo bien a uno, empieza: ¿es que usted está enfermo? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó? Entonces no, mejor no, aguántenme la barriguita así”

¿Nuevo look en puerta? Jhonny Rivera aclara si habrá retoque estético. (Foto Canal RCN).

Así mismo, mencionó que el año anterior, para esta época decembrina, se había cohibido de muchas cosas por mantenerse en forma para su primer show en vivo en el Movistar Arena, por lo que había decidido no repetir la misma historia para este 20525.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe reveló con quién pasará la navidad tras repentina separación con Paola Jara

“Además, estamos en diciembre, el año pasado me cohibí mucho, porque tenía lo del 3 de mayo, yo no iba a ir barrigón al Movistar Arena"

Eso sí, dejó claro que en enero retomaría sus rutinas de ejercicio para mantenerse en forma como lo ha venido haciendo en los últimos meses.