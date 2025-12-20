Noticias de interés, tendencias y entretenimiento

Maluma celebra el cumpleaños de su hermana y su hija París también participa en celebración de su tía. Maluma

Maluma desea feliz cumpleaños a su hermana con tierna postal juntos y su hija París también celebra

El cantante paisa Maluma no dejó pasar por alto una fecha muy especial tanto para él como para su familia. Su hija París también encantó con su felicitación.

Karen Sevillano Karen Sevillano

Karen Sevillano enamoró a todos con cautivador outfit

Karen Sevillano dejó cautivados a miles de sus seguidores en redes sociales con elegante outfit.

Paola Jara comparte el tierno momento de la primera salida de su bebé Emilia Paola Jara

Paola Jara enternece con la primera salida de su hija Emilia tras cumplir un mes

Paola Jara compartió una tierna postal de su hija Emilia, mostrando un outfit especial derritió a sus seguidores.

Alejandro Estrada se vuelve viral. Alejandro Estrada

¿Irreconocible? Así lucía Alejandro Estrada hace 20 años cuando comenzó en la actuación

Alejandro Estrada se hace viral en redes con fotos de hace 20 años, cuando iniciaba su carrera actoral en Bogotá.

Paola Jara compartió foto de Emilia Jessi Uribe

Jessi Uribe mostró el momento más tierno de Paola Jara y su hija

El ayuno nocturno reduce la glucosa en sangre, haciendo que el cerebro pida energía rápida al despertar. Salud

¿Por qué al despertar queremos comer algo dulce? Esto dicen los expertos

Christian Nodal y Julieta Emilia Cazzuchelli asisten a la 35° Premio Lo Nuestro en el Miami-Dade Arena. Christian Nodal

Juez mexicano acepta demanda de Nodal contra Cazzu por manutención

Miss Cuba revela cómo Miss Universo logró unir a sus padres ocho años después del divorcio Miss Universo

Miss Cuba sorprende al confesar que Miss Universo unió a sus padres tras años separados