Reconocido comediante anuncia su retiro de los escenarios tras grave incidente: "No soy persona"

El reconocido humorista, trovador y freestyler, Yédinson Ned Flórez Duarte, conocido artísticamente como "Lokillo Florez", causó revuelo en redes al anunciar que se retira de los escenarios.

Lokillo Florez decidió no participar más en las competencias de Freestyle. (Foto Freepik)

Artículos relacionados Talento internacional Famoso actor y exparticipante de MasterChef Celebrity revela que tiene VIH: "hoy rompo este silencio"

Lokillo empezó como parte de un equipo radial matutino, luego inició sus presentaciones de humor con sus personajes en teatros e incluso grabó varios especiales para Netflix.

En un giro inesperado en su carrera, decidió convertirse en freestyler y participar en competencias, un terreno que al principio le generó críticas, pues muchos consideraban que el freestyle no era espacio para un comediante trovador.

Con el paso de los enfrentamientos, Lokillo demostró que tenía talento para el formato, ganándose el respeto del público y de los demás “gallos” en el escenario.

Su estilo fresco y su capacidad para improvisar lo llevaron a enfrentarse con grandes nombres de la liga como Chuty y Marithea, logrando victorias que consolidaron su lugar en la disciplina.

Artículos relacionados Yina Calderón Luto en redes: falleció Mayits, la joven influencer que inició junto a Westcol

¿Qué motivó la decisión de Lokillo Florez de abandonar los escenarios?

El anuncio de su retiro llegó en medio de la cuarta jornada de la FMS 2025-2026, durante un enfrentamiento con Chuty.

Según sus palabras, está pasando por un mal momento de salud mental.

“Estoy atravesando unos momentos difíciles con mi familia”, expresó Lokillo en el video.

Allí, Lokillo también reveló que su decisión no se debe al incidente que vivió con otro participante, conocido como “El Menor”, pero que había tomado la decisión de alejarse del freestyle indefinidamente.

Sin embargo, muchos internautas creen que ese fue el motivo de la decisión.

¿Cuál fue el incidente entre Lokillo Florez y “El Menor”?

El episodio entre ambos fue tenso: Lokillo y “El Menor” tuvieron un fuerte encontronazo en el escenario que escaló hasta lanzarse una chaqueta, lo que obligó al host del evento a intervenir para evitar que la situación pasara a mayores.

Después de lo ocurrido, Lokillo explicó en un comunicado que había recibido amenazas y advertencias que ponían en riesgo tanto su seguridad como la de su familia.

Señaló que su retiro responde a la necesidad de preservar su salud mental y garantizar la tranquilidad de los suyos.

Además, criticó la manera en que algunos seguidores han distorsionado el sentido del freestyle, olvidando que se trata de una disciplina artística que, aunque se basa en dañar con palabras al oponente, debe mantener siempre el respeto y el espíritu deportivo.

Lokillo se despide con el reconocimiento de la comunidad del freestyle, dejando presentaciones memorables que quedarán en la memoria colectiva.

Más allá de los enfrentamientos, su estilo se caracterizó por transmitir entretenimiento y conectar con el público, recordando que la esencia de estos eventos es divertir y emocionar a quienes asisten.

El retiro de Lokillo Florez no solo marca el cierre de una etapa en el freestyle, sino también un momento de reflexión sobre los límites del espectáculo y la importancia de preservar la integridad de los artistas.