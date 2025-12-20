Paola Jara enternece con la primera salida de su hija Emilia tras cumplir un mes

La reconocida cantante de música popular Paola Jara compartió una de las postales más tiernas de su pequeña hija Emilia, mostrando el adorable outfit de su bebé durante lo que parecía ser su primer paseo fuera de casa.

¿Cómo lució Emilia, la pequeña de Paola Jara, en su primer paseo fuera de casa?

Con una publicación en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Paola Jara presumió lo que parecía ser la primera salida de casa de su hija Emilia, quien el pasado 18 de diciembre cumplió su primer mes de vida.

Paola Jara celebró el primer mes de Emilia sin Jessi Uribe. Foto | Frazer Harrison.

Lo que más llamó la atención fue el outfit que la reconocida cantante escogió para su bebé en este momento tan especial. El conjunto constaba de un traje rosa que simulaba un conejo: su saco tenía un pompón en la espalda y su gorro orejas largas.

Cabe destacar que se desconoce si realmente esta fue la primera salida de Emilia. Sin embargo, sería la primera vez que Paola Jara comparte una foto de la pequeña fuera de su habitación y a bordo de un automóvil.

Sin duda, este momento ha enternecido a sus seguidores, quienes no dejaron de comentar la ternura del primer paseo de Emilia.

¿Jessi Uribe estuvo presente en la que sería la primera salida de su hija Emilia?

Ahora bien, internautas se han preguntado durante los últimos días sobre la presencia de Jessi Uribe en la vida de Paola Jara y su pequeña hija Emilia, pues la pareja de artistas anunció una repentina separación temporal debido a compromisos laborales del cantante.

Así celebró Paola Jara el primer mes de Emilia. Foto | Canal RCN.

Y es que, al parecer, así como en la celebración del primer mes de Emilia, Jessi Uribe tampoco habría estado en la primera salida al exterior de la pequeña. Dejando en evidencia que se estaría perdiendo de importantes momentos por cumplir con su agenda labora.

Sin embargo, el cantante popular aseguró en redes que, para el 24 de diciembre, día en el que Emilia celebrará su primera Navidad, sí estará presente en casa, al igual que el 31 de este mismo mes.