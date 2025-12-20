Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Paola Jara enternece con la primera salida de su hija Emilia tras cumplir un mes

Paola Jara compartió una tierna postal de su hija Emilia, mostrando un outfit especial derritió a sus seguidores.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Paola Jara comparte el tierno momento de la primera salida de su bebé Emilia
Paola Jara comparte el tierno momento de la primera salida de su bebé Emilia. (Foto AFP: Romain Maurice).

La reconocida cantante de música popular Paola Jara compartió una de las postales más tiernas de su pequeña hija Emilia, mostrando el adorable outfit de su bebé durante lo que parecía ser su primer paseo fuera de casa.

Artículos relacionados

¿Cómo lució Emilia, la pequeña de Paola Jara, en su primer paseo fuera de casa?

Con una publicación en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Paola Jara presumió lo que parecía ser la primera salida de casa de su hija Emilia, quien el pasado 18 de diciembre cumplió su primer mes de vida.

Jessi Uribe Paola Jara asisten a la 67ª edición de los Premios GRAMMY.
Paola Jara celebró el primer mes de Emilia sin Jessi Uribe. Foto | Frazer Harrison.

Lo que más llamó la atención fue el outfit que la reconocida cantante escogió para su bebé en este momento tan especial. El conjunto constaba de un traje rosa que simulaba un conejo: su saco tenía un pompón en la espalda y su gorro orejas largas.

Artículos relacionados

Cabe destacar que se desconoce si realmente esta fue la primera salida de Emilia. Sin embargo, sería la primera vez que Paola Jara comparte una foto de la pequeña fuera de su habitación y a bordo de un automóvil.

Sin duda, este momento ha enternecido a sus seguidores, quienes no dejaron de comentar la ternura del primer paseo de Emilia.

¿Jessi Uribe estuvo presente en la que sería la primera salida de su hija Emilia?

Ahora bien, internautas se han preguntado durante los últimos días sobre la presencia de Jessi Uribe en la vida de Paola Jara y su pequeña hija Emilia, pues la pareja de artistas anunció una repentina separación temporal debido a compromisos laborales del cantante.

Paola Jara en Buen día Colombia.
Así celebró Paola Jara el primer mes de Emilia. Foto | Canal RCN.

Y es que, al parecer, así como en la celebración del primer mes de Emilia, Jessi Uribe tampoco habría estado en la primera salida al exterior de la pequeña. Dejando en evidencia que se estaría perdiendo de importantes momentos por cumplir con su agenda labora.

Artículos relacionados

Sin embargo, el cantante popular aseguró en redes que, para el 24 de diciembre, día en el que Emilia celebrará su primera Navidad, sí estará presente en casa, al igual que el 31 de este mismo mes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Maluma celebra el cumpleaños de su hermana y su hija París también participa en celebración de su tía. Maluma

Maluma desea feliz cumpleaños a su hermana con tierna postal juntos y su hija París también celebra

El cantante paisa Maluma no dejó pasar por alto una fecha muy especial tanto para él como para su familia. Su hija París también encantó con su felicitación.

Karen Sevillano Karen Sevillano

Karen Sevillano enamoró a todos con cautivador outfit

Karen Sevillano dejó cautivados a miles de sus seguidores en redes sociales con elegante outfit.

Elsie Hewitt expresó su felicidad y gratitud tras convertirse en madre por primera vez. Kim Kardashian

Ex de Kim Kardashian se convierte en papá y presenta a su bebé en redes

Pete Davidson sorprendió al anunciar el nacimiento de su primera hija junto a Elsie Hewitt, compartiendo imágenes y mensajes llenos de emoción.

Lo más superlike

Alejandro Estrada se vuelve viral. Alejandro Estrada

¿Irreconocible? Así lucía Alejandro Estrada hace 20 años cuando comenzó en la actuación

Alejandro Estrada se hace viral en redes con fotos de hace 20 años, cuando iniciaba su carrera actoral en Bogotá.

Paola Jara compartió foto de Emilia Jessi Uribe

Jessi Uribe mostró el momento más tierno de Paola Jara y su hija

El ayuno nocturno reduce la glucosa en sangre, haciendo que el cerebro pida energía rápida al despertar. Salud

¿Por qué al despertar queremos comer algo dulce? Esto dicen los expertos

Christian Nodal y Julieta Emilia Cazzuchelli asisten a la 35° Premio Lo Nuestro en el Miami-Dade Arena. Christian Nodal

Juez mexicano acepta demanda de Nodal contra Cazzu por manutención

Miss Cuba revela cómo Miss Universo logró unir a sus padres ocho años después del divorcio Miss Universo

Miss Cuba sorprende al confesar que Miss Universo unió a sus padres tras años separados