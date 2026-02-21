Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García y Blessd juntos en Premios lo Nuestro: ¿se hablaron?

Karina García reveló una historia en la que estando al lado de su novio Kris R, apareció su expareja Blessd.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Karina García y Blessd se cruzaron en Premios Lo Nuestro.
Karina García y Blessd coincidieron en Premios Lo Nuestro. (Foto: Canal RCN -AFP/ Dimitrios Kambouris)

El pasado jueves 19 de febrero se realizó la ceremonia de Premios lo Nuestro, importante evento que premia la música latina y en el cuál, se reúnen los cantantes más destacados del momento.

Sin duda, el talento colombiano brilló esa noche, como, por ejemplo, J Balvin y Ryan Castro, quienes compartieron tarima, pero también, por la alfombra rosa pasaron artistas como Maluma, Blessd, Juan Duque, Altafulla, Juanes y muchos más.

Entre esos otros artistas que estuvieron en la ceremonia está, Kris R quien estuvo acompañado de Karina García, la creadora de contenido que mientras estaba al lado de su novio, se cruzo con sus exparejas.

¿Cuál es el video de Karina García junto a Kris R y Blessd?

Karina García también estuvo en Premios lo Nuestro acompañando a su novio, el cantante Kris R, con quien lleva un par de semanas de estar saliendo, pues en enero, ambos hicieron pública su cernía en sus respectivas redes.

Karina García y Blessd se cruzaron en Premios Lo Nuestro. (Foto: Canal RCN)

Es por esto por lo que, con mucho orgullo, la creadora de contenido y panelista de ‘Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos’, presumió lo feliz que estuvo durante el evento musical.

Al compartir su emoción de haber hecho parte de Premios lo Nuestro, García reveló fotos y videos de esa noche, pero llamó la atención por un particular video que subió en sus historias en donde se ve cerca de Blessd.

¿Karina García estuvo cerca de Blessd en Premios lo Nuestro?

En la historia que subió Karina García en Instagram, se ve que ella está posando frente a las cámaras junto su novio Kris R y mientras están en la alfombra rosa, aparece a un lado Blessd.

Mientras que ellos miran a los lentes, el paisa se ve que alcanza a verlos, pero sigue en lo suyo y pareciera que se quedara al lado de Karina y Kris, pero él, al igual que ellos, estaría posando para los medios.

¿Karina García se encontró con sus ex en Premios lo Nuestro?

Además de Karina García y su novio Kris R, en Premios lo Nuestro también estuvo Altafulla, el cantante barranquillero con quien ella sostuvo una relación durante 2025.

Karina García en Premios lo Nuestro
Karina García coincidió con Blessd y sus ex en Premios Lo Nuestro. (Foto/ Buen día, Colombia)

O sea que además de Blessd y su actual novio, la influenciadora estuvo cerca de otras de sus exparejas.

Sin duda, esto generó reacciones, pues muchos internautas estuvieron pendientes de los posibles momentos en los que ella pudo estar cerca de sus exnovios.

