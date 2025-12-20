Karen Sevillano enamoró a todos con cautivador outfit

La influenciadora Karen Sevillanoenamoró a miles de sus fanáticos luego de compartir un cautivador outfit y presumir su figura.

¿Cómo lució Karen Sevillano para un concierto privado?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, compartió un video en el que mostró su look para un concierto privado.

Aunque no mencionó de quién era el concierto, interpretó una canción del Grupo Niche, por lo que, podría tratarse de ellos.

En la grabación enseñó el vestido que decidió ponerse, el cual era negro con malla, con el que logró resaltar su figura.

Dicho atuendo lo acompañó con unos tacones de puntilla, un bolso, maquillaje y su pelo ondulado largo.

Además, ofreció un tip de belleza para la parte frontal destacando que para no tener accidentes utiliza cinta doble faz y así no tener que preocuparse de mostrar lo que no debe en público.

De igual manera, mostró algunos pasos de baile para mostrar que no estaba incómoda como muchos quizás creerían.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su elección y por su indiscutible bellezas, además de resaltar su increíble personalidad y lo mucho que los hace reír.

¿Karen Sevillano estará en La casa de los famosos Colombia 2026?

Por ahora, la creadora de contenido no solo sigue divirtiendo a sus fanáticos con sus ocurrencias y su contenido en redes sociales, sino que también se prepara para el 2026, pues en las próximas semanas volverá a cautivar a millones de televidentes tras presentar el After de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Karen Sevillano estará en el programa nuevamente con la comediante Vicky Berrío, donde ambas mantendrán al tanto a todos los seguidores del programa de lo que hacen los participantes.

Cabe destacar que, el estreno de La casa de los famosos Colombia 2026 se dará el próximo 12 de enero a las 8:00 p.m. por la aplicación y la pantalla del Canal RCN.

Mientras tanto, los fanáticos de la caleña y del reality están a la expectativa de lo que pueda pasar en la competencia.