Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karen Sevillano enamoró a todos con cautivador outfit

Karen Sevillano dejó cautivados a miles de sus seguidores en redes sociales con elegante outfit.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karen Sevillano
Karen Sevillano enamora con outfit/Canal RCN

La influenciadora Karen Sevillanoenamoró a miles de sus fanáticos luego de compartir un cautivador outfit y presumir su figura.

Artículos relacionados

¿Cómo lució Karen Sevillano para un concierto privado?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, compartió un video en el que mostró su look para un concierto privado.

Karen Sevillano presume outftit

Aunque no mencionó de quién era el concierto, interpretó una canción del Grupo Niche, por lo que, podría tratarse de ellos.

En la grabación enseñó el vestido que decidió ponerse, el cual era negro con malla, con el que logró resaltar su figura.

Dicho atuendo lo acompañó con unos tacones de puntilla, un bolso, maquillaje y su pelo ondulado largo.

Además, ofreció un tip de belleza para la parte frontal destacando que para no tener accidentes utiliza cinta doble faz y así no tener que preocuparse de mostrar lo que no debe en público.

Artículos relacionados

De igual manera, mostró algunos pasos de baile para mostrar que no estaba incómoda como muchos quizás creerían.

karen sevillano enamora con outfit

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su elección y por su indiscutible bellezas, además de resaltar su increíble personalidad y lo mucho que los hace reír.

Artículos relacionados

¿Karen Sevillano estará en La casa de los famosos Colombia 2026?

Por ahora, la creadora de contenido no solo sigue divirtiendo a sus fanáticos con sus ocurrencias y su contenido en redes sociales, sino que también se prepara para el 2026, pues en las próximas semanas volverá a cautivar a millones de televidentes tras presentar el After de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Karen Sevillano estará en el programa nuevamente con la comediante Vicky Berrío, donde ambas mantendrán al tanto a todos los seguidores del programa de lo que hacen los participantes.

Cabe destacar que, el estreno de La casa de los famosos Colombia 2026 se dará el próximo 12 de enero a las 8:00 p.m. por la aplicación y la pantalla del Canal RCN.

Mientras tanto, los fanáticos de la caleña y del reality están a la expectativa de lo que pueda pasar en la competencia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Maluma celebra el cumpleaños de su hermana y su hija París también participa en celebración de su tía. Maluma

Maluma desea feliz cumpleaños a su hermana con tierna postal juntos y su hija París también celebra

El cantante paisa Maluma no dejó pasar por alto una fecha muy especial tanto para él como para su familia. Su hija París también encantó con su felicitación.

Elsie Hewitt expresó su felicidad y gratitud tras convertirse en madre por primera vez. Kim Kardashian

Ex de Kim Kardashian se convierte en papá y presenta a su bebé en redes

Pete Davidson sorprendió al anunciar el nacimiento de su primera hija junto a Elsie Hewitt, compartiendo imágenes y mensajes llenos de emoción.

Paola Jara comparte el tierno momento de la primera salida de su bebé Emilia Paola Jara

Paola Jara enternece con la primera salida de su hija Emilia tras cumplir un mes

Paola Jara compartió una tierna postal de su hija Emilia, mostrando un outfit especial derritió a sus seguidores.

Lo más superlike

Alejandro Estrada se vuelve viral. Alejandro Estrada

¿Irreconocible? Así lucía Alejandro Estrada hace 20 años cuando comenzó en la actuación

Alejandro Estrada se hace viral en redes con fotos de hace 20 años, cuando iniciaba su carrera actoral en Bogotá.

Paola Jara compartió foto de Emilia Jessi Uribe

Jessi Uribe mostró el momento más tierno de Paola Jara y su hija

El ayuno nocturno reduce la glucosa en sangre, haciendo que el cerebro pida energía rápida al despertar. Salud

¿Por qué al despertar queremos comer algo dulce? Esto dicen los expertos

Christian Nodal y Julieta Emilia Cazzuchelli asisten a la 35° Premio Lo Nuestro en el Miami-Dade Arena. Christian Nodal

Juez mexicano acepta demanda de Nodal contra Cazzu por manutención

Miss Cuba revela cómo Miss Universo logró unir a sus padres ocho años después del divorcio Miss Universo

Miss Cuba sorprende al confesar que Miss Universo unió a sus padres tras años separados