Laura De León recordó a su difunta madre con emotivo mensaje de cumpleaños

La actriz Laura De León recordó a su difunta madre tras dos años de su fallecimiento con emotivo mensaje en redes.

Ingrid Jaramillo Rojas
El emotivo mensaje con el que Laura De León recordó a su madre en su cumpleaños
El emotivo mensaje con el que Laura De León recordó a su madre en su cumpleaños.

La reconocida actriz Laura de León conmovió a sus cientos de seguidores en la mañana de este 20 de enero al compartir un post en redes sociales en el que recordó a su difunta madre Martha Céspedes tras dos años de su fallecimiento por una desgarradora razón.

¿Cuál fue el emotivo mensaje que Laura De León compartió en honor a su madre en redes sociales?

A través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Laura De León compartió un carrete de fotografías de su madre junto a un desgarrador mensaje de cumpleaños, pues este 20 de diciembre estaría celebrando esta fecha especial.

Laura De León recordó a su madre con un sentido mensaje que tocó corazones
Laura De León recordó a su madre con un sentido mensaje que tocó corazones.

La actriz comentó que cada 20 de diciembre se realizaba una gran parranda que ella misma organizaba para celebrar la vida de su madre rodeada de toda su familia, algo que extrañaba inmensamente desde su partida.

“Feliz cumpleaños hasta el cielo, gordita. Hace dos años que ya no estoy encargada del parrandón del 20 de diciembre que religiosamente celebrábamos en familia y claro que me hace falta…”.

Sin embargo, Laura De León mencionó que, aunque su madre ya no estaba en este plano terrenal, sabía que se encontraba bien, pues estaba acompañada de sus abuelos.

Laura De León conmovió al recordar a su madre fallecida en una fecha especial
Laura De León conmovió al recordar a su madre fallecida en una fecha especial.

“Pero nada se compara con saberte en el cielo, reunida con mis abuelos, recibiendo un abrazo de Jesús y de María. Eso, para mí, es felicidad absoluta. Desde allá sé que sonríes, bailas y eres verdaderamente feliz”.

La publicación generó múltiples reacciones por parte de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo.

¿Qué se sabe de la muerte de la madre de Laura De León?

El 22 de octubre del 2023 Laura De León compartió un emotivo post con el que despidió a su madre y anunció su fallecimiento: “Mi Ángel más poderoso y favorito. Te amo hasta el cielo mamá”.

Sin embargo, nunca se habría hablado de las causas de su deceso por lo que se cree que pudo haber sido muerte por complicaciones en su salud.

