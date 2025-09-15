Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Manuela Gómez sorprendió con impactante cambio físico, ahora tiene nuevo estilo

La empresaria Manuela Gómez tuvo cambio físico y recibió miles de elogios de sus seguidores.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Manuela Gómez cambio de look
Manuela Gómez sorprende con nuevo estilo/Canal RCN

La empresaria e influenciadora Manuela Gómez sorprendió a sus millones de fanáticos con impactante cambio físico luego de su embarazo de su hija Samantha.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el cambio físico de Manuela Gómez?

La exprotagonista de Nuestra Tele compartió un carrusel con varias fotografías en las presumió cómo luce actualmente luego de haber pasado por un proceso de pérdida de pes*.

Manuela Gómez cambio físico

En las instantáneas se mostró luciendo un jean ancho de color negro con brillantes y un crop-top con el mismo tono, logrando resaltar su nueva figura.

"No sé nada de nadie ni de nada, yo ando en lo mío cambiando un poco mi estilo. ¿Qué les parece mi pinta?", escribió en la descripción de la publicación.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Manuela Gómez tras su nueva apariencia?

Miles de internautas reaccionaron al ver el nuevo físico de Manuela Gómez y su cambio de estilo en su forma de vestir, donde la mayoría resaltó lo bien que se ve y lo mucho que rejuveneció.

Otros destacaron lo sorprendidos que quedaron con la nueva apariencia de la empresaria felicitándola por su transformación.

Manuela Gómez tiene transformación física

Sin embargo, otros no tardaron en criticarla y asegurar que con intervenciones cualquiera puede cambiar de esa manera después de un parto.

Cabe destacar que, Manuela Gómez ha resaltado por medio de sus historias en la misma red social que perdió cerca de 20 kil*s luego del posparto de su pequeña, enseñando lo mucho que cambió.

Artículos relacionados

Por ahora, Manuela Gómez sigue enfocada en su nuevo estilo e imagen, además de estar enfocada en su emprendimiento de productos de belleza para mujeres y compartiendo gratos momentos junto a sus amigas de la farándula, entre ellas la presentadora Sara Uribe, la Dj Marcela Reyes y la modelo Paola Usme.

De hecho, algunos seguidores resaltaron cuánto le han servido estas amistades en su vida, sugiriendo que gracias a lo cercana que está a ellas ha sido su transformación.

Por otro lado, también está disfrutando de su maternidad con su bebé, a quien no muestra en sus redes sociales, guardando su privacidad, ocultando su rostro públicamente.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Gloria Mutis Miss Universe Colombia

Gloria Mutis, Miss Santander: así luce en su impactante cambio antes y después

Gloria Mutis es una de las favoritas por el público de Miss Universe Colombia, el reality, su transformación es notoria.

Salomón Bustamante y Laura de León Laura de León

Salomón Bustamante desmiente separación de Laura de León

Salomón Bustamante desmintió rumores de separación con Laura de León y mostró que su matrimonio sigue firme.

Eliana Duque, Miss Valle del Cauca Miss Universe Colombia

Eliana Duque, Miss Valle, rompe el silencio tras ocupar el primer lugar en Miss Universe Colombia

Eliana Duque, Miss Valle del Cauca, comparte su emotiva reacción tras liderar la tabla de posiciones en el certamen de belleza.

Lo más superlike

Andrea Tovar Miss Universe Colombia

Andrea Tovar deslumbra en la pasarela de Miss Universe Colombia, el reality | VIDEO

Andrea Tovar demostró en Miss Universe Colombia, el reality, que la corona que ganó hace años no es en vano.

Los Ángeles Azules en medio de la polémica tras incidente Iztapalapa Talento internacional

El silencio de Los Ángeles Azules ante incidente en Iztapalapa desata polémica, ¿qué pasó?

La inesperada pulla de Anuel AA a Karol G y Feid en plena canción ‘Corazón roto’ Anuel AA

Anuel AA cambió letra de su canción ‘Corazón roto’ para lanzarle pulla a Karol G y Feid

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia

Aprende a crear tu foto soñada con tu cantante favorito usando Gemini IA. Eugenio Derbez

Aprende a crear tu Polaroid con tu artista favorito usando IA de Gemini