Manuela Gómez sorprendió con impactante cambio físico, ahora tiene nuevo estilo

La empresaria e influenciadora Manuela Gómez sorprendió a sus millones de fanáticos con impactante cambio físico luego de su embarazo de su hija Samantha.

¿Cuál fue el cambio físico de Manuela Gómez?

La exprotagonista de Nuestra Tele compartió un carrusel con varias fotografías en las presumió cómo luce actualmente luego de haber pasado por un proceso de pérdida de pes*.

En las instantáneas se mostró luciendo un jean ancho de color negro con brillantes y un crop-top con el mismo tono, logrando resaltar su nueva figura.

"No sé nada de nadie ni de nada, yo ando en lo mío cambiando un poco mi estilo. ¿Qué les parece mi pinta?", escribió en la descripción de la publicación.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Manuela Gómez tras su nueva apariencia?

Miles de internautas reaccionaron al ver el nuevo físico de Manuela Gómez y su cambio de estilo en su forma de vestir, donde la mayoría resaltó lo bien que se ve y lo mucho que rejuveneció.

Otros destacaron lo sorprendidos que quedaron con la nueva apariencia de la empresaria felicitándola por su transformación.

Sin embargo, otros no tardaron en criticarla y asegurar que con intervenciones cualquiera puede cambiar de esa manera después de un parto.

Cabe destacar que, Manuela Gómez ha resaltado por medio de sus historias en la misma red social que perdió cerca de 20 kil*s luego del posparto de su pequeña, enseñando lo mucho que cambió.

Por ahora, Manuela Gómez sigue enfocada en su nuevo estilo e imagen, además de estar enfocada en su emprendimiento de productos de belleza para mujeres y compartiendo gratos momentos junto a sus amigas de la farándula, entre ellas la presentadora Sara Uribe, la Dj Marcela Reyes y la modelo Paola Usme.

De hecho, algunos seguidores resaltaron cuánto le han servido estas amistades en su vida, sugiriendo que gracias a lo cercana que está a ellas ha sido su transformación.

Por otro lado, también está disfrutando de su maternidad con su bebé, a quien no muestra en sus redes sociales, guardando su privacidad, ocultando su rostro públicamente.