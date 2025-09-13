Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Lina Tejeiro reveló la crisis que vivió y la razón de su ausencia en redes: "Me desbordé en llanto

La actriz Lina Tejeiro habló del proceso tan difícil que experimentó que la alejó de las redes sociales por varios meses.

La actriz Lina Tejeiro se confesó sobre un difícil momento que atravesó hace pocos meses y que la alejó de las redes sociales.

¿Por qué crisis pasó Lina Tejeiro?

La llanera estuvo como invitada a un podcast con la cantante Juliana Velásquez, quien la interrogó sobre los "inviernos" más fuertes que ha vivido, donde detalló que uno de ellos fue sobrepasar las consecuencias de sus inseguridades físicas y la más reciente la acumulación de bastante estrés.

Lina Tejeiro sobre crisis emocional

"Venía yo de mucho trabajo, el año pasado fue demasiado trabajo gracias a Dios, pero venía con una carga de ser Lina Tejeiro (...) tuve la pérdida de mi abuelo y situaciones familiares muy complejas que me afectaron muchísimo y un día entre enero y febrero me levanté con una sensación rarísima", contó.

¿Por qué Lina Tejeiro se alejó de las redes sociales?

Según explicó uno de sus ojos se le cerraba solo, tenía un dolor de cabeza extraño y una sensación de maluquera, pero no le prestó atención y con su mánager comenzó a grabar un contenido que debía hacer.

Lina Tejeiro sobre las redes sociales

"De un momento a otro expl*té, empecé a llorar y me desbordé en llanto, en emociones, en un montón de cosas y empecé a decir un montón de cosas y me costó mucho volverme a encontrar después de eso, fueron dos o tres meses que me costaba verme a mí otra vez feliz, disfrutar de subir una historia, salir en redes, me costó mucho y era que necesitaba ayuda y me cuesta", narró.

Aprovechó para indicar que amarse a sí mismo también es escucharse y haberse parar y no vivir tan acelerado, pues puede ser peor para cumplir esos sueños que tanto se desean.

Por ahora, la actriz Lina Tejeiro se encuentra retomando su rutina y sus proyectos, destacando que sigue muy enfocada en su emprendimiento de productos de belleza para mujeres, con el objetivo no solo de que sean y se sientan bien, sino que también se empoderen.

Mientras tanto, sus fanáticos sigue a la espera de que la actriz regrese a las redes sociales como solía hacerlo y entretenerlos.
Ver desde el minuto 26:46:

