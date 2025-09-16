Karina García responde a Melissa Gate y la Toxi Costeña: "Déjenme en paz"

La influenciadora Karina García decidió pronunciarse luego de los comentarios que ha recibido por parte de sus excompañeras la Toxi Costeña y Melissa Gate.

¿Qué dijo Karina García sobre el pleito que protagoniza en redes sociales?

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo en la que sus fanáticos le pidieron que les respondiera a las famosas, a lo que ella señaló que no lo veía necesario, pues debido al reto que tiene de la competencia de boxeo ella debe tener la mayor paz mental y emocional posible.

Además, indicó que está cansada de tantas cosas que le dicen, pues como ya saben es bastante sensible.

"¿Qué voy a responder yo? todo lo que me dijeron en mi cara, lo que sale todos los días, un chisme o insulto nuevo, entonces no hay necesidad, pero soy humana y también se me sale el chuky de vez en cuando", dijo.

Señaló que ella no sabe lo que pueda pasar, pero ella trata en la medida de lo posible estar tranquila, aunque también tiene su carácter.

"Por favor déjenme en paz", expresó.

¿Karina García le hizo petición a sus fanáticos?

Asimismo, indicó que está enfocada en cumplir sus sueños y aprovechó el espacio para pedirles a sus fanáticos que no ataquen a otros teams o a sus excompañeras, pues ella quiere que sus seguidores solo brinden amor.

"Yo quiero una comunidad sana (...) nosotros somos un team que no queremos dañar, soy la representación y el ejemplo, yo les mostré en la casa que tenemos que ser respetuosos, es normal que a veces nos agarremos y nos dé rabia, pero tratemos en la medida de lo posible de ser educados, no caigamos en el juego de los insultos", agregó.

Por ahora, la paisa sigue disfrutando del cariño de sus millones y fieles admiradores en redes sociales, trabajando en su emprendimiento de ropa deportiva y entrenando para el evento del streamer Westcol 'Stream Figthers 4', en cuya competencia espera poder salir victoriosa y llevarse el título de la ganadora luego de tanto esfuerzo diario.