Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García responde a Melissa Gate y la Toxi Costeña: "Déjenme en paz"

La influenciadora Karina García reaccionó a las críticas que recibe a diario en sus redes sociales.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karina García tras ataques
Karina García lanza contundente mensaje tras comentarios en su contra/CANAL RCN

La influenciadora Karina García decidió pronunciarse luego de los comentarios que ha recibido por parte de sus excompañeras la Toxi Costeña y Melissa Gate.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Karina García sobre el pleito que protagoniza en redes sociales?

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo en la que sus fanáticos le pidieron que les respondiera a las famosas, a lo que ella señaló que no lo veía necesario, pues debido al reto que tiene de la competencia de boxeo ella debe tener la mayor paz mental y emocional posible.

Karina García sobre Melissa Gate y la Toxi Costeña

Además, indicó que está cansada de tantas cosas que le dicen, pues como ya saben es bastante sensible.

"¿Qué voy a responder yo? todo lo que me dijeron en mi cara, lo que sale todos los días, un chisme o insulto nuevo, entonces no hay necesidad, pero soy humana y también se me sale el chuky de vez en cuando", dijo.

Señaló que ella no sabe lo que pueda pasar, pero ella trata en la medida de lo posible estar tranquila, aunque también tiene su carácter.

"Por favor déjenme en paz", expresó.

Artículos relacionados

¿Karina García le hizo petición a sus fanáticos?

Asimismo, indicó que está enfocada en cumplir sus sueños y aprovechó el espacio para pedirles a sus fanáticos que no ataquen a otros teams o a sus excompañeras, pues ella quiere que sus seguidores solo brinden amor.

Karina García hace petición a sus fanáticos

"Yo quiero una comunidad sana (...) nosotros somos un team que no queremos dañar, soy la representación y el ejemplo, yo les mostré en la casa que tenemos que ser respetuosos, es normal que a veces nos agarremos y nos dé rabia, pero tratemos en la medida de lo posible de ser educados, no caigamos en el juego de los insultos", agregó.

Artículos relacionados

Por ahora, la paisa sigue disfrutando del cariño de sus millones y fieles admiradores en redes sociales, trabajando en su emprendimiento de ropa deportiva y entrenando para el evento del streamer Westcol 'Stream Figthers 4', en cuya competencia espera poder salir victoriosa y llevarse el título de la ganadora luego de tanto esfuerzo diario.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Robert Redford Talento internacional

Robert Redford, ícono de Hollywood, murió a los 89 años

Robert Redford murió a los 89 años en su casa de Utah. El actor y director dejó un legado imborrable en Hollywood y el cine independiente.

Yina Calderón y Andrea Valdiri Yina Calderón

Yina Calderón comparte foto con Andrea Valdiri y deja curioso mensaje

La empresaria Yina Calderón aprovechó para dejarle un mensaje a la influenciadora Andrea Valdiri tras su rivalidad.

Luis Alfonso sufrió accidente antes de su concierto en EE. UU.: esto se sabe Talento nacional

Luis Alfonso sufrió accidente previo a su esperado concierto en Estados Unidos

Luis Alfonso encendió las alarmas entre sus seguidores tras sufrir un accidente horas antes de su esperado concierto en EE. UU.

Lo más superlike

Pepe Aguilar habla claro sobre la polémica en redes Pepe Aguilar

Pepe Aguilar lanza contundente mensaje tras campaña en su contra “Las tradiciones no se cancelan”

Pepe Aguilar cantó en Guadalajara pese a una campaña en su contra y defendió el valor de las tradiciones.

Claudia Bahamón y Valeria Aguilar Claudia Bahamón

Claudia Bahamón rompe el silencio tras salida de Valeria Aguilar en MasterChef: “Amor y humor”

Daddy Yankee retó a Don Omar a pelea de boxeo Daddy Yankee

Daddy Yankee arremetió contra Don Omar y lo retó a un enfrentamiento de boxeo

Dayro Moreno compartió video de su papá y su reacción Selección Colombia

Papá de Dayro Moreno reaccionó al audio viral: "Dayro Moreno traicionero"

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia