Silvestre Dangond aclaró por qué decidió no mostrar a su familia en redes

Silvestre Dangond se cansó de las críticas y aclaró por qué decidió no mostrar a su familia en redes, dejando un mensaje directo a sus detractores.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Silvestre Dangond
Silvestre Dangond: nuevo récord musical. Foto AFP

Silvestre Dangond volvió a ser tendencia por una reflexión sincera sobre los límites entre su vida pública y su intimidad familiar.

El artista decidió responder de manera directa a los constantes comentarios que recibe en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionan por qué no suele publicar fotografías junto a sus padres, hermanos u otros familiares.

¿Por qué Silvestre Dangond evita mostrar a su familia en redes sociales?

El cantante explicó que su decisión parte de una convicción personal y no de un distanciamiento afectivo, para él, el hecho de no compartir imágenes familiares en plataformas digitales no significa ausencia, frialdad o falta de amor.

Por el contrario, aseguró que mantiene una relación cercana y constante con sus seres queridos, con quienes comparte viajes, celebraciones y momentos cotidianos que no necesitan validación pública.

En su opinión, la vida privada no debería convertirse en un espectáculo permanente ni en una obligación para quienes tienen visibilidad mediática.

¿Qué piensa Silvestre Dangond sobre la presión de las redes sociales?

Durante su intervención, el artista también se refirió al ambiente que se vive en redes sociales, donde, según él, existe una cultura de exigencia constante hacia las figuras públicas.

Silvestre Dangond
Silvestre Dangond pone límites y explica su decisión frente a las críticas. | Foto AFP: Gustavo Caballero

Comentó que hay usuarios que asumen que todo debe ser compartido, documentado y expuesto, olvidando que detrás de los perfiles verificados hay personas con límites, emociones y decisiones propias.

Silvestre reconoció que entiende el cariño de muchos seguidores que desean conocer más de su vida, pero marcó una línea clara entre el agradecimiento al público y la necesidad de preservar espacios personales.

¿Cambiará esta postura de Silvestre Dangond en el futuro?

El intérprete de grandes éxitos dejó claro que no planea modificar esta decisión. Aseguró que su familia siempre ha sido un pilar fundamental en su vida y en su carrera, aunque haya preferido mantenerlos lejos de la exposición mediática.

Silvestre Dangond
Silvestre Dangond habla claro y responde a quienes le exigen mostrar a su familia. | Foto AFP: David Becker

Para él, el respeto por la intimidad es una forma de amor y también un acto de responsabilidad, especialmente en una era donde todo parece estar al alcance de un clic.

Su reflexión invita a replantear la idea de que la cercanía se mide en publicaciones y recuerda que, incluso para las estrellas más visibles, hay espacios que merecen permanecer fuera del escenario virtual.

