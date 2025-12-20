Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla recibió serenata de cumpleaños por parte de sus fans: así fue su emotiva reacción

El cantante Altafulla fue sorprendido por sus seguidoras quienes llegaron a su casa para cantarle el cumpleaños en persona.

Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025.
La emotiva sorpresa que Altafulla recibió de cumpleaños. Foto | Canal RCN.

El reciente ganador de La casa de los famosos Colombia, nuevamente causó furor en sus fans, pues así lo demostró un reciente video que empezó a circular en redes sociales en donde quedó registrado un emotivo momento

¿Por qué Altafulla causó furor en redes sociales por su cumpleaños?

Y es que a vísperas de su cumpleaños, Andrés Altafulla recibió una sorpresa muy especial por parte de sus seguidores, quiene se acercaron a su casa con el fin de expresarle todo su cariño y desearle lo mejor en esta fecha tan importante.

En la comentada grabación, se puede apreciar con lujo de detalle cómo el exparticipante de La casa de los famosos Colombia es sorprendido mientras se encuentra en su casa al recibir una serenata con la que sus fanáticas quisieron tener un gesto para no dejar pasar por alto esta celebración.

"Altafulla, Altafulla", se puede escuchar al unísono al principio del video. Más tarde, la mariachi empieza a entonar la canción del cumpleaños que luego es coreada por las personas que están allí presentes.

Altafulla en Buen día Colombia.
Altafulla fue sorprendido por sus seguidoras. Foto | Canal RCN.

¿Seguidoras de Altafulla le celebraron su cumpleaños? Esto sucedió

Segundos después de la dedicatoria, el intérprete barranquillero, decidió salir desde la vivienda en la que se encontraba para poder acercarse a las mujeres y así poder agradecerles por el detalle, "qué bacano, qué chévere que estén aquí", comentó.

Al abrir la puerta, de inmediato fue felicitado entre palabras de cariño y admiración, además de hacerle entrega de una pastel de cumpleaños y unas flores.

Así mismo, se observa cómo mucha de ellas aprovecharon para tomarse fotos con él y abrazarlo cálidamente.

Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025.
Así reaccionó Altafulla tras sorpresa de cumpleaños de sus seguidoras. Foto | Canal RCN.

¿Cómo fue la celebración de cumpleaños de Altafulla?

Como era de esperarse, en redes también se hicieron sentir y enviaron amorosos mensajes al artista a pocas horas de que sea su cumpleaños, pues recordemos que el día oficial se celebra mañana 21 de noviembre.

"Hermoso Alti Dios te bendiga siempre", "Wow qué cosa bella", "Mil bendiciones", " Bello te mereces todo lo bonito papi Alti", "Bendiciones feliz cumpleaños bello", son algunos de los comentarios que se pueden por parte de los internautas.

Por ahora, muchos de sus fanáticos, esperan ansiosamente conocer más detalles de lo que será su celebración, pues, muy seguramente, será todo un festejo en compañía de sus familiares y seres queridos.

