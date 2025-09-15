¡Luto en el periodismo! Falleció el cronista Fito Hurtado a sus 66 años: esto se sabe

El periodismo colombiano está de luto tras la muerte de Fito Hurtado, reconocido periodista que durante décadas se destacó por su rigor, profesionalismo y cercanía con la audiencia.

Artículos relacionados Epa Colombia Prometida de Epa Colombia compartió desgarrador mensaje sobre la influenciadora

¿Cuáles fueron las causas de fallecimiento del periodista Fito Hurtado?

La noticia del fallecimiento del comunicador Fito Hurtado fue confirmada en la madrugada del 15 de septiembre por la clínica en la que permanecía hospitalizado el periodista en las últimas semanas.

Según reveló la clínica Imbanaco el periodista falleció a las 5:20 a.m. a sus 66 años tras sufrir varias complicaciones de salud derivadas de una trasplante de riñón que le habían hecho meses atrás.

Al parecer, el periodista llevaba más de un mes hospitalizado y había tenido que ser sometido a otros procedimientos y tratamientos médicos para tratar de mejorar su salud, sin embargo, su luz se apagó en la mañana de este lunes.

Según reportaron allegados a Fito, el periodista por voluntad propia, no será velado y sus exequias se llevarán a cabo el martes 16 de septiembre en Jardines del Recuerdo.

Falleció el periodista Fito Hurtado a sus 66 años. (Foto: Freepik)

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro reveló detalles de su ruptura con Andy Rivera: "Termino y digo yo soy una loca"

¿Quién era el periodista y cronista Fito Hurtado?

Hurtado desarrolló una carrera ejemplar, cubriendo acontecimientos nacionales e internacionales, y siendo una voz confiable para millones de colombianos.

Fito logró ganarse un nombre en el mundo del periodismo escrito gracias a su labor por diferentes medios de comunicación en donde logró cubrir una de sus mayores pasiones, los eventos taurinos.

El periodista se convirtió en uno de los cronistas taurinos más reconocidos de Cali en donde logró cubrir diferentes ferias y eventos de este ámbito por toda Colombia en donde logró dejar sus mejores escritos.

Su estilo directo y humano le permitió ganarse el respeto tanto de colegas como del público.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Luis Fernando Hoyos rompió el silencio y habló de su posible regreso a MasterChef

¿Cómo reaccionaron colegas y cercano al periodista Fito Hurtado?

La noticia del fallecimiento del periodista Fito Hurtado ha conmocionado a varios de sus colegas y personas que lo conocieron.

Precisamente, varios excompañeros de trabajo o seguidores de sus crónicas han reaccionado en redes sociales, resaltando su entusiasmo por la tauromaquia.