Los memes y reacciones que dejó la victoria de Violeta Bergonzi en la final de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity 2025 llegó a su final en la noche del 25 de noviembre en una emocionante e intrigante reto en el que se enfrentaron cuatro talentosas mujeres: Alejandra Ávila, Carolina Sabino, Valentina Taguado y Violeta Bergonzi, siendo esta última la ganadora.

Violeta Bergonzi se convirtió en la ganadora de MasterChef Celebrity 2025

Violeta Bergonzi se convirtió en la ganadora de la reciente temporada de MasterChef Celebrity que conmemoró los 10 años de la producción.

La recordada presentadora de Buen día, Colombia logró conquistar a Belén Alonso, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch con sus tres preparaciones: entrada, plato fuerte y postre.

La nacida en Francia y criada en Popayán decidió decantarse por tres preparaciones seguras, ricas en sabor y bien presentadas, las cuales fueron determinantes para los jurados, quienes aseguraron que no estuvo fácil su elección.

Violeta Bergonzi se coronó como la ganadora de MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

Violeta quedó en shock al revelarse que era la ganadora de MasterChef Celebrity y lo celebró junto a sus seres queridos, compañeros y jurados.

Como era de esperarse la victoria de Violeta Bergonzi se volvió tendencia en redes sociales y las reacciones y memes no se hicieron esperar.

¿Qué memes y reacciones dejó la final de MasterChef Celebrity 2025?

La final de MasterChef Celebrity fue tendencia en sus dos días de proyección y tras conocerse el nombre de la ganadora de esta temporada lo fue aún más.

La victoria de Violeta Bergonzi fue aplaudida por miles de internautas quienes expresaron que la presentadora se había esforzado y preparado de principio a fin sorprendiendo en varias ocasiones a los jurados y televidentes con sus platos.

Asimismo, le reconocieron el haberse arriesgado con sus platos en la gran final al hacer honor a sus raíces colombianas y presentar platos de alta cocina.

Como era de esperarse también los memes fueron latentes en donde muchos recordaron algunos de sus momentos más controversiales a lo largo de la temporada en donde tuvo algunas diferencias con compañeros producto de la competencia.

Sin duda alguna, la victoria de Violeta dejó satisfechos a los televidentes, quienes aseguraron que había sido una de las finales más reñidas en la historia del programa.

¿Cómo reaccionó Violeta Bergonzi tras ganar MasterChef?

Violeta Bergonzi tras su victoria expresó sentirse emocionada y orgullosa por haber podido cumplirse a ella misma y a todos los que confiaron en ella.

Estoy muy feliz, muy contenta, por mis hijos, por mi familia, por mi gente.

Además, aseguró que era un premio a su esfuerzo, disciplina y dedicación durante toda la temporada en donde no al tuvo fácil y más por la final en la que se enfrentó a tres grandes cocineras.

Me siento realizada en este momento de mi vida.

Alejandra por su parte le dedicó palabras de admiración a Violeta Bergonzi y le expresó que estaba feliz por su victoria.

Viole ganaste, muy merecido este premio.