Hoy Respiro Mundial: Colombia empieza a vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026™ desde ya
Hoy Respiro Mundial invita a los espectadores y amantes del fútbol a vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026™ desde ahora mismo.
La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya se siente en Colombia. No hace falta esperar al 11 de junio para hablar de selecciones, figuras emergentes y la emoción que rodea al torneo. Con ‘Hoy Respiro Mundial’, la alegría futbolera empieza a estar presente en cada hogar y conversación colombiana.
¿Cómo se vive la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde ahora?
El Mundial no tiene por qué sentirse como un evento lejano o reducido a un solo mes. Es una manera de conectar con el torneo: música, historias, tradición, recuerdos y la expectativa de ver a la Selección Colombia en el escenario más importante del deporte. Cada espectador puede disfrutarlo y vivirlo a su ritmo.
En la cultura futbolera, el ambiente no empieza con el silbato inicial. Nace en las conversaciones sobre convocatorias, en las selecciones con jóvenes promesas o con planteles experimentados, y en cómo el país se ilusiona con el camino de la tricolor.
‘Hoy Respiro Mundial’ entra justo en ese momento. Acompaña la preparación del torneo con perfiles de selecciones rivales, análisis de grupos, relatos culturales y momentos que han marcado otras ediciones. Es una forma de sentirse parte del recorrido y no solo testigos del resultado final.
¿Contra quién se enfrentará la Selección Colombia en el mundial?
Uno de los momentos clave llegará con el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, programado para el 5 de diciembre a las 11:00 a. m. Ese día se conocerán los grupos, los rivales y el calendario.
A partir de ese punto, se abrirán conversaciones sobre las duplas ofensivas que podrían marcar diferencia, las defensas más sólidas de cada grupo y el recorrido histórico de las selecciones, desde sus participaciones previas hasta sus ciclos de renovación.
En medio de esa expectativa está Colombia. Para muchos aficionados, el equipo representa un camino de ilusión y progreso. Se habla de la evolución del equipo, del impacto de nuevas generaciones de futbolistas y del deseo de ver participación competitiva en el torneo.
¿Dónde ver los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026?
Los espectadores tendrán acceso a 35 partidos por Canal RCN, incluidos los encuentros de Colombia. WIN Sports emitirá 25 partidos, y el audio de los juegos podrá seguirse a través de RCN Radio, con la posibilidad de cubrir la totalidad del calendario.
Más allá del resultado, cada transmisión se presenta como una oportunidad de acompañar el torneo desde la previa, el análisis en vivo y los relatos que para los aficionados son parte esencial del fútbol. El Mundial es emoción, tradición y cultura compartida: un sentimiento compartido que se construye desde hoy.
Cuando el fútbol empieza a aparecer en las conversaciones diarias, el Mundial deja de ser una fecha fija y pasa a formar parte del día a día, un espacio abierto para todos. Por eso, 'Hoy Respiro Mundial' se presenta como una invitación de la que, se espera, todos los colombianos disfruten y formen parte.