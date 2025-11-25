Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Yana Karpova tiene nuevo amor? Esto respondió la influenciadora cuando le preguntaron

La influenciadora Yana Karpova responde a rumores sobre un posible nuevo romance tras su ruptura con Marlon Solórzano.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Nuevo amor a la vista? Lo que dijo Yana Karpova cuando le preguntaron por su corazón
Yana Karpova sorprendió con su respuesta sobre un posible nuevo romance (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora rusa Yana Karpova sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar detalles sobre su actual situación sentimental, semanas después de haber confirmado su ruptura con Marlon Solórzano, exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Yana Karpova tiene novio tras ruptura con Marlon Solórzano?

Yana Karpova regresó a Colombia luego de unas lujosas vacaciones en Rusia y Dubái y desde entonces ha estado muy activa en sus redes sociales. En esta ocasión, la influenciadora decidió realizar una dinámica de preguntas y respuestas en donde recibió una interrogante relacionada con su vida sentimental.

Yana Karpova no quiere hablar más de Marlon Solórzano.
Yana Karpova y Marlon Solórzano participaron en La casa de los famosos Colombia. (Fotos Canal RCN)

Recordemos que semanas atrás, la también cantante les pidió a sus seguidores que no le volvieran a nombrar ni preguntar por Marlon Solórzano, ya que su relación con él hacía parte de su pasado. A raíz de esto, muchos comenzaron a especular sobre un nuevo amor en la vida de la influenciadora.

Artículos relacionados

Por tal razón, en la dinámica uno de sus seguidores se animó a preguntar de manera directa si Yana Karpova continuaba o no soltera, llevándose una gran sorpresa. Lejos de evadir la pregunta, la influenciadora decidió poner fin a los rumores y dejar las cosas claras.

Yana Karpova se molesta con sus seguidores.
Yana Karpova le pide a sus seguidores que NO le pregunten más por Marlon Solórzano. (Fotos Canal RCN)

De esta manera, Yana explicó que en estos momentos de su vida se encontraba disfrutando de su soltería y dio a entender que no estaría interesada en entregarle su corazón a una nueva pareja sentimental, sino que estaba enfocada en sí misma y en su felicidad individual.

Artículos relacionados

“Sí, bebés, estoy disfrutando de mi soltería. Me siento últimamente demasiado hermosa, como me hice unos retoquitos, yo siento que la gente alrededor mío también lo está notando. Antes siempre recibía muchos cumplidos, pero ahora yo siento que hasta más. Y la verdad me siento feliz, contenta, disfrutando de mi juventud, belleza y soltería. Y bueno, vamos a ver quién será mi príncipe azul, quién será ese hombre”.

¿Por qué terminó la relación entre Yana Karpova y Marlon Solórzano?

Aunque ambos creadores de contenido dejaron claro que su vínculo sentimental había llegado a su fin, ninguno profundizó en los motivos que los llevaron a tomar distancia.

Incluso Marlon Solórzano comentó en una ocasión que, en realidad, no llegó a tener una relación formal con Yana Karpova, pues nunca oficializaron un noviazgo. Aseguró que solo estaban conociéndose antes de dar un paso más serio, algo que finalmente no ocurrió.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano responde a críticas Aída Victoria Merlano

Aída Merlano conmueve con emotivo video: "comprendí realmente lo que era el amor"

Aída Merlano enterneció a su audiencia con un video íntimo que muestra los momentos más significativos desde la llegada de su hijo Emiliano.

Los primeros reclamos de El Flaco Solórzano a Lorena Altamirano salen a la luz Fernando Solórzano

La casa de los famosos: Lorena Altamirano reveló los primeros reclamos de El Flaco Solórzano

Lorena Altamirano reveló los primeros reclamos de El Flaco Solórzano sobre su posible participación en La casa de los famosos Colombia.

Gregorio Pernía enternece al mostrar el color de los ojos del bebé Gregorio Pernía

Esposa de Gregorio Pernía conmueve al revelar el color de los ojos de su bebé: “una alegría”

El bebé de Gregorio Pernía generó reacciones por su mirada, tras mostrarse el color de sus ojos en reveladoras fotos.

Lo más superlike

Mamá de Blessd es criticada. Blessd

Mamá de Blessd es criticada fuertemente por aparecer en su concierto: "Al inicio no lo quería"

Blessd conmueve con abrazo a su mamá antes del concierto en Bogotá, pero el gesto desata fuertes críticas en redes sociales.

Nicolás de Zubiría, Belén Alonso, Jorge Rausch MasterChef Celebrity Colombia

La IA dice qué calificaría cada chef jurado para elegir a la ganadora de MasterChef Celebrity 2025

¡Duelo en la música popular! Falleció cantante luego de realizarse un procedimiento médico Talento nacional

¡Duelo en la música popular! Falleció cantante luego de realizarse un procedimiento médico

El mensaje de Eugenio Derbez para Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel Eugenio Derbez

Eugenio Derbez rompe el silencio tras la muerte de Gabriela Michel y envía un mensaje a Aislinn

Rituales para recibir diciembre Navidad

Los mejores rituales para recibir diciembre y obtener prosperidad, según la IA