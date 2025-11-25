¿Yana Karpova tiene nuevo amor? Esto respondió la influenciadora cuando le preguntaron

La reconocida influenciadora rusa Yana Karpova sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar detalles sobre su actual situación sentimental, semanas después de haber confirmado su ruptura con Marlon Solórzano, exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

¿Yana Karpova tiene novio tras ruptura con Marlon Solórzano?

Yana Karpova regresó a Colombia luego de unas lujosas vacaciones en Rusia y Dubái y desde entonces ha estado muy activa en sus redes sociales. En esta ocasión, la influenciadora decidió realizar una dinámica de preguntas y respuestas en donde recibió una interrogante relacionada con su vida sentimental.

Yana Karpova y Marlon Solórzano participaron en La casa de los famosos Colombia. (Fotos Canal RCN)

Recordemos que semanas atrás, la también cantante les pidió a sus seguidores que no le volvieran a nombrar ni preguntar por Marlon Solórzano, ya que su relación con él hacía parte de su pasado. A raíz de esto, muchos comenzaron a especular sobre un nuevo amor en la vida de la influenciadora.

Por tal razón, en la dinámica uno de sus seguidores se animó a preguntar de manera directa si Yana Karpova continuaba o no soltera, llevándose una gran sorpresa. Lejos de evadir la pregunta, la influenciadora decidió poner fin a los rumores y dejar las cosas claras.

Yana Karpova le pide a sus seguidores que NO le pregunten más por Marlon Solórzano. (Fotos Canal RCN)

De esta manera, Yana explicó que en estos momentos de su vida se encontraba disfrutando de su soltería y dio a entender que no estaría interesada en entregarle su corazón a una nueva pareja sentimental, sino que estaba enfocada en sí misma y en su felicidad individual.

“Sí, bebés, estoy disfrutando de mi soltería. Me siento últimamente demasiado hermosa, como me hice unos retoquitos, yo siento que la gente alrededor mío también lo está notando. Antes siempre recibía muchos cumplidos, pero ahora yo siento que hasta más. Y la verdad me siento feliz, contenta, disfrutando de mi juventud, belleza y soltería. Y bueno, vamos a ver quién será mi príncipe azul, quién será ese hombre”.

¿Por qué terminó la relación entre Yana Karpova y Marlon Solórzano?

Aunque ambos creadores de contenido dejaron claro que su vínculo sentimental había llegado a su fin, ninguno profundizó en los motivos que los llevaron a tomar distancia.

Incluso Marlon Solórzano comentó en una ocasión que, en realidad, no llegó a tener una relación formal con Yana Karpova, pues nunca oficializaron un noviazgo. Aseguró que solo estaban conociéndose antes de dar un paso más serio, algo que finalmente no ocurrió.