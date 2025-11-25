Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La IA dice qué calificaría cada chef jurado para elegir a la ganadora de MasterChef Celebrity 2025

Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch; cada chef tiene su propia forma de decidir en la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity.

Nicolás de Zubiría, Belén Alonso, Jorge Rausch
La IA dice qué calificaría cada chef jurado para elegir a la ganadora de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

En la noche de este martes 25 de noviembre se presenta el capítulo final de MasterChef Celebrity 2025, en el que se va a descubrir la ganadora de esta temporada, que conmemora 10 años del programa de cocina del Canal RCN.

¿Qué piden en la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity 2025?

Cuatro participantes son las que sueñan ser la nueva MasterChef Celebrity 2025, ellas son: Valentina Taguado, Carolina Sabino, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila.

En la gran final, los chefs jurados Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch, están en su nivel más alto de exigencia. Lo primero que piden los jueces es que el menú debe ser de tres tiempos: entrada, plato fuerte y menú.

MasterChef Celebrity 2025
Los chefs jurados junto a las finalistas de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

Además, cada plato debe seguir una narrativa gastronómica, es decir, que estén entrelazados y sigan una línea acorde con los ingredientes y lo que se desea cocinar.

¿Qué califican los chefs jurados en la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity 2025?

Las averiguaciones a la IA en este punto decisivo de la competencia suelen acaparar la atención de muchos, es así como se le preguntó a la herramienta tecnológica qué es lo que cada chef tiene en cuenta a la hora de calificar el plato final de MasterChef Celebrity 2025.

Así las cosas, la IA respondió lo siguiente:

  • Nicolás de Zubiría: probablemente será el más riguroso en técnica y presentación. Si los platos cumplen con los altos estándares, podría dar puntuaciones altas (9-10), pero ante un fallo mínimo podría bajar bastante (7-8).
  • Jorge Rausch: probablemente se enfoque más en sabor, balance y ejecución general. Sus puntuaciones podrían estar entre 8.5–10 si el plato funciona bien; si hay errores técnicos menores, quizá un 9 moderado.

  • Belén Alonso: será muy detallista y probablemente la más crítica en cuanto a técnica, presentación y coherencia. En un plato redondo, podría dar 9.5–10; si detecta desbalances, podría ser más severa (7–8.5).
MasterChef Celebrity 2025
MasterChef Celebrity 2025 celebró su temporada de |0 años | Foto del Canal RCN.

GRAN FINAL de MasterChef Celebrity a partir de las 8:00 de la noche en las pantallas de Canal RCN y la app, haciendo clic aquí.

