La casa de los famosos: Lorena Altamirano reveló los primeros reclamos de El Flaco Solórzano

Lorena Altamirano, actual aspirante a La casa de los famosos Colombia, divirtió a sus cientos de seguidores al revelar que su prometido y exparticipante del reality, Fernando ‘El Flaco’ Solórzano ya le había hecho los primeros reclamos previo a su posible participación en el programa del Canal RCN.

¿Cuáles son los reclamos de El Flaco Solórzano a Lorena Altamirano previo a La casa de los famosos Colombia?

La reconocida actriz caleña Lorena Altamirano hace parte del grupo 6 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia que buscan un cupo dentro del reality de la vida en vivo, sueño que viene siendo apoyado por El Flaco Solórzano, quien vivió esta experiencia a inicios del 2025.

Fernando Solórzano habló de la candidatura de Lorena Altamirano a La casa de los famosos. (Fotos Canal RCN)

Sin embargo, Lorena reveló que ya había recibido los primeros reclamos por parte del actor frente a su posible participación en el programa. Según contó, El Flaco se habría mostrado un poco celoso por los hombres que ya fueron confirmados para esta tercera temporada y con quienes ella conviviría si logra ingresar.

La actriz compartió esta situación por medio de un corto audiovisual en sus historias de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores.

“Ya empezaron los reclamos, por acá alguien me está reclamando…”, comentó Lorena, mientras le pidió a Solórzano que explicara qué le había dicho. Él respondió con una pregunta que le habrían hecho a la mujer anteriormente: “no pues, que cuántos hombres tenía cada semana”.

Ante esto, Altamirano le recordó que se trataba de una pregunta y que, además, debía empezar a soportar el programa, así como ella lo hizo durante su participación en el reality.

“Está consumida por el juego”, afirmó El Flaco Solórzano.

¿Quiénes conforman el grupo 6 de aspirantes de La casa de los famosos Colombia?

Junto a Lorena Altamirano se encuentras cinco mujeres más que aspiran a ser parte de La casa de los famosos Colombia 2026 siendo estas Margarita Amado, Kalua Duarte, Juliana Casali, Catherine Mira, Naty Ortiz.

¿Quién es Lorena Altamirano, aspirante del sexto grupo de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Para votar por tu favorita solo debes seguir estos simples pasos, recuerda que puedes votar cada cuatro horas: