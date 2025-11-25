Andrea Valdiri reapareció tras polémica por fingir ruptura e hizo inesperada revelación

Andrea Valdiri se ha apoderado de las tendencias recientemente luego que saliera a aclarar a través de sus redes sociales todo el tema de su supuesta ruptura con Daniel Sepúlveda.

¿Qué dijo Andrea Valdiri luego de ser criticada tras fingir ruptura por estrategia de marketing?

La influenciadora se pronunció a través de sus historias de Instagram para hablar de las supuestas pruebas que se habían revelado que confirmaban su ruptura con Juan Daniel Sepúlveda.

Cabe recordar que, estos rumores de ruptura habían tomado fuerza luego que varios internautas detectaran que ambos se habían dejado de seguir e eliminaran todo su contenido juntos.

Sin embargo, aunque todo parecía confirmar la ruptura entre la influenciadora y el empresario, la misma Andrea aclaró que todo estas pruebas y un video que se filtró de ella con otro hombre habían sido parte de una estrategia de marketing para un producto de su empresa.

Estas declaraciones provocaron indignación en varios de sus seguidores, quienes se sintieron engañados y burlados por la célebre pareja.

Andrea Valdiri habló tras la polémica que se generó por su falsa ruptura. (Fotos Canal RCN)

¿Cómo justificó Andrea Valdiri la polémica de su supuesta ruptura con Daniel Sepúlveda?

Andrea Valdiri empezó a ser duramente criticada en redes sociales y muchos de sus seguidores aseguraron haberle perdido toda la credibilidad tras este engaño.

Tanto fue el problema, que Daniel Sepúlveda se pronunció para intentar calmar los ánimos al asegurar que nunca quisieron burlarse de nadie y que solo hicieron algo que les pareció creativo para su empresa.

24 horas después, Andrea Valdiri rompió el silencio y decidió mostrar la verdadera razón de su estrategia de marketing, dejando ver un detrás de cámaras y revelando detalles de su decisión.

La influenciadora aseguró que todo lo que hizo fue pensando en su emprendimiento y que no aceptaba críticas al respecto porque muchos de los que lo hacían no sabían cómo era sacar adelante un negocio.

Usted no tiene ni idea de lo que es emprender. Este camino no ha sido fácil.

Andrea Valdiri aseguró que esa polémica fue algo mínimo de todo lo que ella y su pareja han hecho para sacar adelante su proyecto en donde han pasado por miles de obstáculos.

A veces cuando se apagan las luces, sigo aquí, creando, mezclando, soñando, soy la mujer que a pesar del cansancio, nunca se rinde.

¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre las críticas que ha recibido por su supuesta ruptura con Daniel Sepúlveda?

Andrea Valdiri se mostró tranquila ante la ola de malos comentarios y críticas que ha recibido, explicando que más allá de toda la polémica había un producto pensado en las mujeres.

Cree un producto para mujeres como tú, reales, esas que nos la pasamos corriendo, soñando, pero que también sentimos.

Andrea aseguró que espera que sus seguidores se tranquilicen y más bien tomen su ejemplo de vida como inspiración para sus proyectos y sueños.

Quiero que mi historia inspire y quien me escuche recuerde que todo es posible, que los sueños sí se cumplen.