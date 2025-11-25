Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Andrea Valdiri reapareció tras polémica por fingir ruptura e hizo inesperada revelación

Andrea Valdiri se pronunció luego de recibir fuertes críticas por hacer creer a sus fans que había terminado con Daniel Sepúlveda: "Usted no tiene ni idea".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Andrea Valdiri habló tras polémica por su relación
Andrea Valdiri rompió el silencio tras polémica por su estrategia de marketing. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Andrea Valdiri se ha apoderado de las tendencias recientemente luego que saliera a aclarar a través de sus redes sociales todo el tema de su supuesta ruptura con Daniel Sepúlveda.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Andrea Valdiri luego de ser criticada tras fingir ruptura por estrategia de marketing?

La influenciadora se pronunció a través de sus historias de Instagram para hablar de las supuestas pruebas que se habían revelado que confirmaban su ruptura con Juan Daniel Sepúlveda.

Cabe recordar que, estos rumores de ruptura habían tomado fuerza luego que varios internautas detectaran que ambos se habían dejado de seguir e eliminaran todo su contenido juntos.

Sin embargo, aunque todo parecía confirmar la ruptura entre la influenciadora y el empresario, la misma Andrea aclaró que todo estas pruebas y un video que se filtró de ella con otro hombre habían sido parte de una estrategia de marketing para un producto de su empresa.

Estas declaraciones provocaron indignación en varios de sus seguidores, quienes se sintieron engañados y burlados por la célebre pareja.

Novio de Andrea Valdiri se pronunció tras polémica
Andrea Valdiri habló tras la polémica que se generó por su falsa ruptura. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo justificó Andrea Valdiri la polémica de su supuesta ruptura con Daniel Sepúlveda?

Andrea Valdiri empezó a ser duramente criticada en redes sociales y muchos de sus seguidores aseguraron haberle perdido toda la credibilidad tras este engaño.

Tanto fue el problema, que Daniel Sepúlveda se pronunció para intentar calmar los ánimos al asegurar que nunca quisieron burlarse de nadie y que solo hicieron algo que les pareció creativo para su empresa.

24 horas después, Andrea Valdiri rompió el silencio y decidió mostrar la verdadera razón de su estrategia de marketing, dejando ver un detrás de cámaras y revelando detalles de su decisión.

La influenciadora aseguró que todo lo que hizo fue pensando en su emprendimiento y que no aceptaba críticas al respecto porque muchos de los que lo hacían no sabían cómo era sacar adelante un negocio.

Usted no tiene ni idea de lo que es emprender. Este camino no ha sido fácil.

Andrea Valdiri aseguró que esa polémica fue algo mínimo de todo lo que ella y su pareja han hecho para sacar adelante su proyecto en donde han pasado por miles de obstáculos.

A veces cuando se apagan las luces, sigo aquí, creando, mezclando, soñando, soy la mujer que a pesar del cansancio, nunca se rinde.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre las críticas que ha recibido por su supuesta ruptura con Daniel Sepúlveda?

Andrea Valdiri se mostró tranquila ante la ola de malos comentarios y críticas que ha recibido, explicando que más allá de toda la polémica había un producto pensado en las mujeres.

Cree un producto para mujeres como tú, reales, esas que nos la pasamos corriendo, soñando, pero que también sentimos.

Andrea aseguró que espera que sus seguidores se tranquilicen y más bien tomen su ejemplo de vida como inspiración para sus proyectos y sueños.

Quiero que mi historia inspire y quien me escuche recuerde que todo es posible, que los sueños sí se cumplen.

Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda en crisis
Andrea Valdiri se sinceró tras polémica por su falsa ruptura. (Foto del Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia se hizo cirugía en el rostro Nanis Ochoa

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia se hizo cambio extremo en su rostro: así quedó

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia reapareció en sus redes sociales tras varias semanas y mostró el procedimiento que se hizo.

Greeicy es tendencia junto a su hijo Kai. Greeicy

Greeicy sorprendió con una confesión personal desde el baño de su casa

Greeicy compartió una reflexión sobre la resiliencia, pero la aparición espontánea de su hijo Kai convirtió el mensaje en un tierno y divertido momento familiar.

Hassam preocupa a sus seguidores. Hassam

Hassam preocupó a sus seguidores con su publicación desde el hospital: “Cambio de aceite”

Hassam compartió una imagen en la camilla de un hospital que generó inquietud entre sus seguidores y provocó una ola de mensajes.

Lo más superlike

¿Por qué Carolina Sabino se fue de Colombia? MasterChef Celebrity Colombia

Sale a la luz la razón por la que Carolina Sabino, finalista de MasterChef, se fue de Colombia

Carolina Sabino de MasterChef Celebrity tomó la decisión de irse de Colombia junto a su hijo mayor hace más de una década por importante razón.

Cardi B Cardi B

Cardi B sorprende al convertir el cordón umbilical de su bebé en una joya

¡Duelo en la música popular! Falleció cantante luego de realizarse un procedimiento médico Talento nacional

¡Duelo en la música popular! Falleció cantante luego de realizarse un procedimiento médico

El mensaje de Eugenio Derbez para Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel Eugenio Derbez

Eugenio Derbez rompe el silencio tras la muerte de Gabriela Michel y envía un mensaje a Aislinn

Rituales para recibir diciembre Navidad

Los mejores rituales para recibir diciembre y obtener prosperidad, según la IA