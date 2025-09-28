Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿B-King predecía su muerte? Esto le pidió el cantante a su mamá antes de su muerte

La hermana de B-King mostró la conversación del cantante con su mamá, donde le hizo una petición relacionada con su gran amor.

B-King pidió a su madre por el cuidado de su mascota
Mensaje de B-King a su madre indicaría que el cantante predecía su muerte. (Foto del Canal RCN)

S

tefania Agudelo, hermana de B-King, compartió una emotiva historia en la que mostró una conversación del joven cantante con su mamá, en la que le pedía por el cuidado de su perrita, llamada Riqueza.

¿B-King presentía su muerte?

En la imagen se ve a una perrita, al parecer de raza pitbull de color negro, junto al pantallazo de una conversación de WhatsApp. Aunque se desconoce la fecha de dicha conversación, los internautas creen que podría ser de unos días u horas antes de la desaparición del artista.

En la conversación, Bayron Sánchez, más conocido como B-King, parece recibir una foto de su mascota, a quien llama “Mi gorda”, y le pide a su progenitora que la consienta mucho. A esto, la señora responde: “Obvio, ahora la consentí bastante”.

Ese mensaje no obtuvo respuesta, y una hora más tarde ella le pregunta cómo va y le pide que se cuide. “Mi amor, cuídate mucho”, se alcanza a leer en la imagen.

B-King
Hermana de B-King le pidió perdón y reveló video de uno de los últimos momentos que vivieron juntos | Foto del Canal RCN.

Por lo anterior, los seguidores del cantante creen que el artista presentía su muerte y el cuidado de su mayor amor se lo estaba encomendando a su mamá.

¿Qué se sabe de las investigaciones por la muerte de B-King y Regio Clown?

Tras confirmarse la muerte de Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera, conocidos artísticamente como B-King y Regio Clown, el pasado lunes 22 de septiembre, las autoridades mexicanas informaron que el caso pasaría a investigarse como homicidio.

Muerte de B-king expareja de marcela reyes

Según han informado medios locales, las autoridades encargadas habrían identificado el auto, un Mercedes Benz, en el que se movilizaron el par de artistas antes de su desaparición. Además, habrían allanado la vivienda en la que los retuvieron. Sin embargo, no hay nada confirmado y la investigación sigue en curso.

Su familia, amigos y seguidores esperan que se logre esclarecer los motivos por los que B-King y su colega fueron encontrados por las autoridades del municipio de Cocotitlán en un costado de la vía México – Cuautla.

Angie Miller, una artista venezolana con quien se habría reunido B-King durante su estadía en México, fue detenida por las autoridades como parte de las investigaciones. La mujer ya se encontraría en libertad, aunque no se ha pronunciado.

