Revelan impactante hallazgo en vivienda vinculada a la muerte de B-King y Regio Clown

Un reciente hallazgo en la vivienda vinculada a la muerte de los artistas colombianos B-King y Regio Clown salió a la luz.

Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué hallaron en la casa vinculada a la muerte de B-King y Regio Clown?
¿Qué secreto escondía la casa conectada a la muerte de B-King y Regio Clown? (Foto Canal RCN | Freepik).

En medio de las investigaciones para esclarecer el motivo de la muerte de los artistas colombianos B-King y Regio Clown en México se dio a conocer un impactante hallazgo en la vivienda que recientemente fue vinculada al caso.

¿Qué se sabe sobre la vivienda vinculada a la muerte de B-King y Regio Clown?

Luego de que las autoridades mexicanas hallaran los cuerpos sin vida de Bayron Sánchez, conocido como B-King y Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown a la orilla de una carretera del estado de México, y de que sus familiares hicieran reconocimiento de sus identidades, la Fiscalía encontró el Mercedes-Benz en el que se habrían transportado los artistas antes de su trágico final al interior de una vivienda abandonada.

Misteriosa vivienda en México, clave en la muerte de B-King
Así es la vivienda vinculada a la muerte de B-King en México. (Foto Canal RCN | Freepik: @wirestock).

Así mismo, la Fiscalía del Estado de México aseguró que, además del lujoso vehículo, también fueron halladas una camioneta Volkswagen y una moto de bajo cilindraje.

Actualmente, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer la relación de esta vivienda y de los vehículos hallados con la muerte de los dos artistas colombianos, un caso que sigue generando conmoción tanto en México como en Colombia.

¿Qué hallaron en la vivienda ligada a la muerte de B-King y Regio Clown?

Tras conocerse el paradero de los vehículos presuntamente relacionados con la muerte de B-King y Regio Clown, la prensa mexicana investigó la vivienda en la que fueron hallados y se llevó una gran sorpresa.

B-King y Regio Clown fallecidos en México
B-King y Regio Clown fueron encontrados muertos en México. (Foto Canal RCN)

De acuerdo con un reconocido medio de comunicación azteca, el predio donde aparecieron estos carros ya estaba vinculado al ases*nato de dos mujeres ocurrido tres años atrás. Abriendo así nuevas interrogantes sobre quiénes serían los responsables de apagar la vida de B-King y Regio Clown días atrás.

Así mismo, medios nacionales, especulan que los artistas habrían sido retenidos en este lugar hasta finalmente correr con la misma suerte de estas dos mujeres.

Por su parte, la fiscal de Ciudad de México, Bertha Alcalde, mencionó que “hay información ya corroborada de que ambos jóvenes salieron de la CDMX, se les ve abordar un vehículo hacia el estado de México y como parte de las labores de búsqueda se corroboró el hallazgo de los cuerpos en el municipio de Cocotitlán”.

