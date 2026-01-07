Estos son los retoques de imagen que se realizó Johanna Fadul antes de entrar a La casa de los famosos

La actriz Johana Fadul mostró como prepara los últimos retoques de su imagen para su ingreso a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026.

Johanna Fadul se prepara para el inicio de La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto Canal RCN)

¿Cómo se prepara Johanna Fadul para su ingreso a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Fadul ha dicho que se encuentra muy emocionada de participar en el reality y está preparándose de la mejor manera para deslumbrar.

Días atrás, la actriz mostró cómo planeaba tonificar su figura para estar en el programa en las condiciones óptimas; asimismo, dejó ver cómo está arreglando su cabello y ultimando detalles para mejorar su apariencia.

Mediante un video compartido en su cuenta de Instagram, Johana dejó ver el procedimiento estético que se está realizando en el cabello.

En el clip se le observa en una peluquería mientras dos mujeres trabajan en su peinado para darle un aspecto renovado.

La actriz hace parte del selecto grupo de famosos que estará compitiendo por ser el ganador de esta temporada.

Johana compartirá programa con colegas como Alejandro Estrada, Marilyn Patiño y Lorena Altamirano.

“Dejando este pelo sabroso”, escribió Johanna Fadul en su publicación.

¿Cuándo comienza la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

La novela de la vida real comenzará el próximo lunes a las 8 de la noche por la señal del Canal RCN.

Los televidentes podrán disfrutar de todo el contenido y lo que suceda con sus famosos favoritos a través de la aplicación del canal, donde estarán disponibles todas las cámaras del programa las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Además, mediante la misma app podrán votar por sus participantes preferidos cuando el formato lo requiera.

La actriz aseguró que esta oportunidad representa un giro importante en su carrera y que en la primera temporada recibió la propuesta de participar, pero en ese momento no se sentía preparada para exponerse de manera constante frente a las cámaras.

Este año, sin embargo, decidió aceptar porque considera que es el momento ideal para mostrar una faceta distinta de su vida y conectar con el público desde un lugar diferente a la actuación.

Para Johana, este reto no solo implica convivir con otros famosos bajo la mirada permanente del público, sino también demostrar su capacidad de adaptación.

La actriz ha manifestado que quiere que la audiencia conozca a la mujer detrás de los personajes que ha interpretado en televisión, mostrando su esencia sin filtros.