Revelan desgarrador detalle sobre la desaparición en México de Angie Miller, novia de B-King

La modelo y actriz venezolana Angélica Torrini, conocida en redes sociales como Angie Miller, fue reportada como desaparecida tres días después de que se confirmara la muerte de Bayron Sánchez, B-King, en México. Al parecer la mujer de 29 años sostenía una relación sentimental con el joven cantante que la puso en la mira de todos.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Angie Miller, presunta novia de B-King, en México?

El pasado jueves 25 de septiembre la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México confirmó la desaparición de Angie Miller, tres días después de que se confirmara el fallecimiento del cantante colombiano B-King con quien al parecer sostenía una relación sentimental.

Angie Miller, vinculada a B-King, habría desaparecido en México. (Foto Canal RCN | Freepik: @seventyfour).

Según la información expuesta en el cartel oficial de su desaparición, Angie Miller fue vista por última vez en Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez, Ciudad de México. Sin embargo, las autoridades desconocen la vestimenta que la modelo llevaba el día de su desaparición, algo que sí se supo sobre los cantantes Bayron Sánchez y Regio Clown.

Pese a esto, revelaron varios rasgos que podrían ayudar a identificarla como, por ejemplo, una cicatriz de una cesárea, y diversos tatuajes, siendo estos la palabra “Mía” en el pecho, una carta de corazón y enredadera en el brazo izquierdo, un rayo detrás de la oreja, una fecha sin definir en su antebrazo derecho y un corazón en la muñeca derecha.

¿Qué desgarrador detalle salió a la luz sobre la desaparición de Angie Miller en México?

Ahora bien, adicional de la información brindada en la circular de desaparición de Angie Miller proporcionado a las autoridades de Ciudad de México, la prensa nacional compartió un desgarrador detalle que causó conmoción en redes sociales.

Y es que momentos antes de que Angie Miller fuera reportada como desaparecida, la joven modelo se encontraba compartiendo con su pequeña hija de apenas 2 años. La modelo tuvo que salir de su casa, dejando a la menor bajo cuidados de un tercero, para cumplir presuntamente con obligaciones laborales.

Luego de esto, ya no se supo más sobre el paradero de la mujer que hoy es buscada por las autoridades.