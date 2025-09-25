Revelan nuevos detalles sobre el fallecimiento de B-King: “fue muy fuerte ver todo”

La vidente colombiana Ayda Valencia reveló nuevos detalles sobre lo que vio en su canalización con el cantante B-King antes de que se muerte fuera confirmada por las autoridades colombianas. La reconocida mujer aseguró que su fallecimiento fue traumático.

¿Qué dijo la vidente Ayda Valencia sobre el fallecimiento de B-King en México?

Vale la pena destacar que Ayda Valencia se pronunció frente a la desaparición de B-King en México una vez la noticia de su desaparición se volvió de interés nacional. La vidente comentó en aquella ocasión que ya no sentía la energía del cantante en este plano, justo antes de que las autoridades mexicanas confirmaran su muerte.

Ahora, días después del lamentable acontecimiento, la vidente reveló en entrevista nuevos detalles de su canalización con el artista colombiano en donde mencionó que en aquella ocasión. Ayda afirmó que todo lo que confirmaron por medio de las noticias del país azteca sobre cómo fueron encontrados los cuerpos de B-King y Regio Clown fue exactamente lo que ella vio en esta oportunidad.

“Eso que yo vi fue lo que encontraron (…) Esto es muy duro (…) Fue una muerte traumática, muy viol*nta. Aquí, por el contrario, fue viol*nto, hubo sevic*a. No sé esto como se puede describir, pero fue bastante doloroso, hubo bastante sufrimiento, bastante dolor”, mencionó.

Así mismo, Valencia comentó que para ella había sido muy difícil haber visto todo esto antes de que fuera confirmado de manera oficial.

¿Ayda Valencia recibió nuevos mensajes sobre B-King y Regio Clown desde el más allá?

Ayda Valencia comentó además que, aunque en un principio logró conectarse con la esencia de -King y Regio Clown y obtuvo señales de que ellos ya no estaban en el mismo plano dimensional, no ha vuelto a recibir mensajes de sus almas. Sin embargo, aclaró que, si esto llegara a pasar, solo se los diría a la familia.

Por lo pronto, las investigaciones para esclarecer los hechos de su muerte continúan en manos de las autoridades mexicanas, mientras que la familia de los artistas pasa por un doloroso duelo.