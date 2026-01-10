Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Manuela Gómez y su advertencia a Sara Uribe antes de La casa de los famosos: “Tiene un guardado”

Manuela Gómez y Sara Uribe se reencontrarán en La casa de los famosos tras su paso por Protagonistas de Nuestra Tele.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Manuela Gómez y Sara Uribe compartirán convivencia de nuevo en La casa de los famosos.
Manuela Gómez dijo que podría revelar un secreto sobre Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia. Fotos: RCN

Manuela Gómez y Sara Uribe ya calientan motores para La casa de los famosos Colombia. Además de protagonizar un primer posicionamiento en Buen Día, Colombia, las exparticipantes de Protagonistas de Nuestra Tele tuvieron un pequeño cruce.

Manuela y Sara son amigas, pero también serán rivales, por lo que para la casa más famosa ya preparan contenido y tienen lista una que otra revelación.

¿Cuál fue la advertencia que Manuela Gómez le hizo a Sara Uribe antes de La casa de los famosos Colombia?

Gómez revivió su etapa en Protagonistas, donde se caracterizó por ser frentera y hasta polémica; por ende, respondió si para La casa de los famosos el público verá algo similar o más bien optará por recularse un poco.

“La verdad, voy en esta sintonía como de ‘qué pereza, unas peleas porque sí… porque le van a buscar a uno la caída. No les voy a decir que no voy a pelear porque es imposible…”, pero entonces Sara Uribe la interrumpió y dejó entrever que Manuela podría repetir lo ocurrido en Protagonistas, donde chocaba con quien le tocara y hablaba sin filtros.

La verdad detrás del cambio estético de Manuela Gómez que sorprendió a todos
Manuela Gómez dijo que su intención es la de no generar conflictos, pero sabe que le buscarán "la caída" (Foto Canal RCN).

“Otra vez usted… Sara, ¡dejáme, dejáme! Dejáme ganar. No me haga hablar Sara Uribe. Sara tiene un guardado, un guardado. Uno por ahí que a la gente le puede interesar mucho… eso lo van a ver en La casa de los famosos”.

De esta manera, Manuela manifestó que, si ve la oportunidad, revelará ese “guardado” que le tiene a Sara, aunque ella le respondió y le pidió que se enfocara en brillar por sí sola y en crear su propio contenido.

¿Manuela Gómez y Sara Uribe son enemigas? Las celebridades aclararon todo

Antes del estreno de La casa de los famosos, Sara y Manuela hablaron de su verdadera relación y aclararon si son enemigas, como aseguran muchos en redes sociales.

Las celebridades se conocieron en Protagonistas de Nuestra Tele y desde entonces han construido un fuerte vínculo. Aunque no se ven seguido, afirmaron que hablan en ciertas ocasiones y hay un sentimiento de lealtad y confianza entre ellas.

Manuela fue clara al afirmar que nunca ha tenido diferencias significativas con Sara Uribe. Explicó que su relación no se basa en un tipo de amistad en el que las personas se ven todos los días, pero, que, a pesar de eso, es un vínculo de respeto y apoyo mutuo.

Sara Uribe aceptó el llamado de El Jefe de La casa de los famosos Colombia.
Sara Uribe volverá a participar en un reality tras su paso por Survivor. Foto: RCN

Ambas coincidieron en que la convivencia dentro de los realities ha fortalecido su relación, dejando claro que, pese a los rumores, su vínculo ha estado marcado más por la competencia televisiva que por conflictos personales.

Manuela Gómez y Sara Uribe ya se convirtieron en madres y tendrán que estar separados de sus respectivos hijos mientras dure su participación en La casa de los famosos. Aun así, las celebridades están motivadas y con ganas de hacer un destacado papel.

En el caso de Sara, afirmó que no podía dejar pasar una oportunidad como la de La casa de los famosos, así que no lo dudó mucho para aceptar la invitación de El Jefe. Manuela, entre tanto, llega con revancha, pues en la temporada anterior perdió en la fase de votaciones.

Las dos manifestaron que se sienten preparadas para dar lo mejor de sí y esperan llegar muy lejos en esta novela de la vida real.

