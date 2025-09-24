Filtran video inédito de B-King antes de morir: así se alistaba para su show en México

El pasado lunes 22 de septiembre se confirmó el fallecimiento de los cantantes colombianos Bayron Sánchez, conocido artísticamente como ‘B-King’, y Regio Clown en México, país en el que la expareja de Marcela Reyes se presentaría por primera vez.

Artículos relacionados Talento nacional Mejor amiga de B-King reveló el último mensaje que le envió antes de su fallecimiento

En las últimas horas se viralizó un emotivo video de B-King, grabado antes de este debut internacional, que reflejó toda su emoción.

¿Cómo se preparaba B-King para su debut en México antes de morir?

En redes sociales comenzó a circular un video grabado por el equipo de trabajo de B-King, en el que se registró cómo se preparaba el artista colombiano antes de su debut internacional en un establecimiento de México.

Mánager de B-King comparte video del artista en México antes de su fallecimiento/Buen Día, Colombia

En las imágenes se aprecia al cantante arreglándose mientras hablaba y cantaba frente al espejo, visiblemente emocionado por cumplir su sueño de ser un artista internacional. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue una de las frases que pronunció.

Artículos relacionados Talento nacional Salieron a la luz las imágenes de los costales en los que hallaron a B-King y Regio Clown

"Bueno, Bayron Sánchez, esta es la noche: primer concierto en México, vamos a romper, vamos con todo y con toda, en nombre de Dios, nuestros ejércitos, atrayendo todo lo bueno”.

El clip rápidamente se viralizó en redes sociales, en donde internautas se mostraron conmovidos al ver la emoción del artista ante esta nueva etapa de su vida que se vio apagada por la viol*ncia.

¿Qué se sabe sobre la muerte de B-King y Regio Clown en México?

Vale la pena destacar que una vez los cuerpos de B-King y Regio Clown fueron encontrados dentro de costales en una carretera en el municipio de Cocotitlán, sobre la México Cuautla y posteriormente identificados por sus familiares, las autoridades iniciaron las respectivas investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este atroz hecho.

B-King fue hallado sin vida el 17 de septiembre | Foto del Canal RCN.

B-King y Regio Clown fueron vistos con vida por última vez el pasado martes 16 de septiembre tras salir el gimnasio al que asistieron ese mismo día ubicado en Polanco, Ciudad de México. Desde entonces permanecieron desparecidos hasta ser encontrados 7 días después.