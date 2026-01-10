Estos fueron los éxitos que marcaron la carrera de Yeison Jiménez

La muerte de Yeison Jiménez sacudió profundamente al país y dejó en silencio a la música popular colombiana, sin embargo, su voz sigue resonando en cada canción que marcó a generaciones enteras.

A través de sus letras, el artista logró contar historias de barrio, sacrificio, despecho y celebración, convirtiéndose en uno de los nombres más influyentes del género en las últimas décadas.

¿Cómo pasó Yeison Jiménez de cantar en bares a hacer historia en estadios?

Antes de los conciertos masivos y los premios, Yeison Jiménez conoció el trabajo duro y la incertidumbre, en sus inicios se ganó la vida en plazas de mercado y pequeños escenarios, cantando para públicos reducidos, pero fieles.

Ese esfuerzo constante lo llevó a romper una barrera histórica, convertirse en el primer artista colombiano de música popular en presentarse en solitario en el estadio Nemesio Camacho El Campín, ante más de 40.000 personas.

¿Cuáles fueron las canciones que definieron la identidad artística de Yeison Jiménez?

A lo largo de más de 15 años de trayectoria, Yeison Jiménez construyó un repertorio sólido y reconocible, entre sus temas más emblemáticos se encuentra “El Aventurero”, una canción que se volvió himno en fiestas y conciertos, y que muchos consideran su carta de presentación.

Yeison Jiménez construyó una trayectoria de más de 15 años dentro de la música popular colombiana.(Foto: AFP)

Otro de sus grandes éxitos fue “El Desmadre”, una canción que reforzó su faceta festiva y conectó con nuevas generaciones del género popular. “Vete”, por su parte, se convirtió en banda sonora del despecho, sonando con fuerza en bares y noches de desahogo.

A estos se suman canciones como “Qué día es hoy”, más introspectiva y melódica, y “Me sacaron del Tenampa”, infaltable en reuniones donde la noche y el licor se vuelven protagonistas.

¿Por qué el legado de Yeison Jiménez seguirá vivo en la música popular colombiana?

Más allá de las cifras y los escenarios llenos, el verdadero legado de Yeison Jiménez está en la conexión que logró con su público, sus canciones no hablaban desde una distancia idealizada, sino desde la experiencia real, el error, el amor roto y la celebración después de la caída.

Yeison Jiménez fue el primer cantante del género en llenar en solitario el Estadio El Campín. (Foto del Canal RCN)

Yeison Jiménez demostró que la música popular no solo pertenece al pasado, sino que puede evolucionar, conquistar nuevos espacios y ocupar un lugar central en la cultura colombiana.