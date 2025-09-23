Nanis Ochoa reaccionó a muerte de B-King con inesperado mensaje: “ojalá no pase otra tragedia”

El pasado lunes 22 de septiembre se confirmó el lamentable fallecimiento del cantante colombiano Bayron Sánchez, mejor conocido como B-King, en territorio mexicano. Las circunstancias de su muerte han generado todo tipo de reacciones entre figuras públicas de nuestro país, entre esos la actriz Nanis Ochoa.

Artículos relacionados Talento nacional Este fue el mensaje que dejaron junto a B-King y Dj Regio Clown tras hallarlos muertos

¿Qué dijo Nanis Ochoa sobre el fallecimiento de B-King en México?

La reconocida actriz colombiana rompió el silencio frente a la muerte del cantante B-King luego de que internautas se mostraran interesados en saber su opinión al respecto, teniendo en cuenta que ella es amiga cercana a Marcela Reyes, expareja del artista.

B-King, fue un cantante y DJ colombiano de 31 años. / (Foto del Canal RCN)

De esta manera, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Nanis Ochoa compartió un inesperado mensaje en el que expresó profunda tristeza por lo sucedido, pero especialmente por la forma en la que se estaba llevando el caso por medio de las redes sociales.

Artículos relacionados Talento nacional Salió a la luz video del lugar donde hallaron sin vida al cantante B-King

Y es que la mujer hizo énfasis en los señalamientos que han realizado los internautas hacia supuestos culpables, sin tener las pruebas fehacientes de que esto es realmente así. Incluso, llegó a afirmar que este tipo de acciones podrían llegar a ser muy delicadas, por lo que expresó su preocupación frente a lo que pudiera pasar.

"Muy triste, lo conocí por Marcela y era muy querido. Además, muy triste que las personas estén juzgando sin saber realmente lo que pasó, ojalá no pase otra tragedia por la gente estar suponiendo"

¿Qué se sabe sobre el fallecimiento de B-King en México?

Autoridades mexicanas fueron las responsables de revelar que B-King y Regio Clown habrían sido secuestrados tras salir del gimnasio el pasado martes 16 de septiembre en Polanco, Ciudad de México y horas más tarde habrían sido cruelmente asesin*dos.

B-King fue reportado como desaparecido el 16 de septiembre | Foto del Canal RCN.

Ambos artistas fueron abandonados en una carretera en el municipio de Cocotitlán, sobre la México Cuautla en donde fueron encontrados el pasado lunes 22 de septiembre, casi 7 días después de su desaparición.

Por lo pronto, las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con los responsables de este reprochable hecho.