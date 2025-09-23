Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Nanis Ochoa reaccionó a muerte de B-King con inesperado mensaje: “ojalá no pase otra tragedia”

Nanis Ochoa se pronunció tras la muerte del cantante B-King con un mensaje que generó preocupación entre sus seguidores.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Nanis Ochoa sorprendió con inesperado mensaje tras la muerte de B-King
Nanis Ochoa reaccionó a la muerte de B-King y dejó a muchos pensando. (Foto Canal RCN).

El pasado lunes 22 de septiembre se confirmó el lamentable fallecimiento del cantante colombiano Bayron Sánchez, mejor conocido como B-King, en territorio mexicano. Las circunstancias de su muerte han generado todo tipo de reacciones entre figuras públicas de nuestro país, entre esos la actriz Nanis Ochoa.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Nanis Ochoa sobre el fallecimiento de B-King en México?

La reconocida actriz colombiana rompió el silencio frente a la muerte del cantante B-King luego de que internautas se mostraran interesados en saber su opinión al respecto, teniendo en cuenta que ella es amiga cercana a Marcela Reyes, expareja del artista.

¿Quién era B-King y cuál es su historia?
B-King, fue un cantante y DJ colombiano de 31 años. / (Foto del Canal RCN)

De esta manera, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Nanis Ochoa compartió un inesperado mensaje en el que expresó profunda tristeza por lo sucedido, pero especialmente por la forma en la que se estaba llevando el caso por medio de las redes sociales.

Artículos relacionados

Y es que la mujer hizo énfasis en los señalamientos que han realizado los internautas hacia supuestos culpables, sin tener las pruebas fehacientes de que esto es realmente así. Incluso, llegó a afirmar que este tipo de acciones podrían llegar a ser muy delicadas, por lo que expresó su preocupación frente a lo que pudiera pasar.

"Muy triste, lo conocí por Marcela y era muy querido. Además, muy triste que las personas estén juzgando sin saber realmente lo que pasó, ojalá no pase otra tragedia por la gente estar suponiendo"

¿Qué se sabe sobre el fallecimiento de B-King en México?

Autoridades mexicanas fueron las responsables de revelar que B-King y Regio Clown habrían sido secuestrados tras salir del gimnasio el pasado martes 16 de septiembre en Polanco, Ciudad de México y horas más tarde habrían sido cruelmente asesin*dos.

B-King
B-King fue reportado como desaparecido el 16 de septiembre | Foto del Canal RCN.

Ambos artistas fueron abandonados en una carretera en el municipio de Cocotitlán, sobre la México Cuautla en donde fueron encontrados el pasado lunes 22 de septiembre, casi 7 días después de su desaparición.

Por lo pronto, las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con los responsables de este reprochable hecho.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Novia de Epa Colombia se pronuncia sobre su caso, espera que esté en libertad. Epa Colombia

Novia de Epa Colombia se pronunció tras su condena y envió un emotivo mensaje: esto dijo

Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, rompió el silencio sobre su caso y realizó una sorprendente confesión.

Marlon Solórzano en La casa de los famosos Colombia 2025 - B-King durante entrevista con Buen día Colombia. Marlon Solórzano

Marlon Solórzano denunció amenazas tras su polémica reacción a la muerte de B-King

En las últimas horas, Marlon Solórzano reveló los mensajes que fueron interpretados como una clara amenaza en su contra.

Talento nacional

Ella es la madre de B-King, con quien conquistaba TikTok con divertidos videos

B-King mantenía una relación muy cercana con su madre, algo que siempre reflejaban en sus divertidas publicaciones en TikTok.

Lo más superlike

Desapareció Tayron Paredes, artista venezolano, en México Talento internacional

Denuncian desaparición de Tayron Paredes, artista venezolano en México, tras la muerte de B-King

Familiar del artista venezolano hizo la denuncia y autoridades mexicanas investigan posible conexión con el crimen de B-King y Regio Clown.

Cinta de luto. Talento internacional

Exesposo de Débora Estrella rompió el silencio tras el trágico accidente aéreo: "sigo sin creerlo"

La reacción de Silvestre Dangond al ser golpeado por una lata de cerveza en Barranquilla Silvestre Dangond

Silvestre Dangond reaccionó así al golpe que recibió durante su concierto en Barranquilla

MasterChef Celebrity Colombia

Participantes compiten para elegir equipos en MasterChef, así quedaron conformados

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?