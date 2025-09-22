Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Revelan presuntos responsables de la desaparición de B-King en México: esto se sabe

La desaparición de B-King en México da un giro: revelan quiénes serían los presuntos responsables.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Revelan quiénes serían los responsables de la desaparición de B-King en México
Esto se sabe de los presuntos responsables tras la desaparición de B-King en México. (Foto Canal RCN).

El caso de B-King sigue bajo investigación a una semana de su desaparición en México. En las últimas horas, Juan Camilo Gallego, mánager del cantante, reveló nuevos detalles sobre lo que pudo haber ocurrido y señaló a dos presuntos responsables de la desaparición.

¿Quién está detrás de la desaparición de B-King en México? Esto salió a la luz

En una entrevista con un medio radial colombiano, Juan Camilo Gallego, mánager de B-King, reveló nuevos detalles sobre la desaparición del cantante en México. Según contó, en las últimas horas que tuvo contacto con él supo que tenía programado un almuerzo con dos amigos cercanos de Regio Clown, artista que también se encuentra desaparecido.

Regio Clown y B King, los artistas desaparecidos
Desaparición de Regio Clown y B King: los inquietantes mensajes que alarman a sus seguidores. (Foto: Buen día Colombia)

Gallego señaló que, por seguridad, no dará nombres, aunque aseguró que estas dos personas ya fueron mencionadas en la denuncia presentada ante las autoridades mexicanas.

“Ellos me mencionan que tienen reunión con dos personas, que no puedo decir sus nombres por seguridad; esas dos personas ya están en la denuncia que yo hice”.

El mánager explicó que aún no ha logrado comunicarse con ellas, por lo que no está claro si B-King y Regio Clown llegaron a encontrarse con dichos conocidos o no.

“Hasta el momento no hemos podido hablar con ellos. Eran conocidos de Regio (…) No puedo decir que sean personas raras porque no me consta; incluso no sé si llegaron al almuerzo, porque ellos desaparecen después de salir del gimnasio. No sabemos si se vieron con estas personas ni si llegaron al restaurante”.

¿B-King y Regio Clown podrían estar secuestrados en México?

Según comentó Juan Camilo Gallego en la entrevista, todo podría tratarse de un secuestro, pese a que no han recibido ningún tipo de llamada que pueda comprobarlo. Sin embargo, manifestó que según le han comentado, en México suele ser negocio retener a personas en contra de su voluntad para pedir dinero a cambio.

B King, exesposo de Marcela Reyes y cantante colombiano
B King, artista desaparecido en México / (Foto del Canal RCN)

“Quiero creer que es un secuestro, soy una persona muy positiva, acá en México por lo que me cuentan es que los secuestros es un negocio que tienen acá y quiero pensar eso, que lo tienen y que no nos quieren decir nada por presionar. Nadie nos ha llamado hasta el momento. Aún no hemos tenido comunicación con Cancillería”.

