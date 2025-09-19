Mamá de B-King rompió el silencio y se refirió a la desaparición del cantante en México

La desaparición del cantante colombiano Byron Sánchez, mejor conocido en la industria musical como B-King, continúa siendo un misterio. El artista urbano visitó México con la ilusión de ofrecer un show inolvidable, pero este se vio empañado por una preocupante situación que mantiene en vilo a sus seguidores, amigos y familiares.

Artículos relacionados Dani Duke Dani Duke fue diagnosticada con preocupante enfermedad autoinmunitaria: esto se sabe

¿Qué dijo la mamá de B-King sobre su desaparición en México?

Luego de que esta lamentable situación se hiciera pública por medio de las redes sociales, la madre del cantante Bryon Sánchez rompió el silencio para referirse a lo que estaba sucediendo con su hijo.

Exesposo de Marcela Reyes, B-King, es reportado por su familia como desaparecido en México. (Foto Canal RCN).

Completamente angustiada, la mujer compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde tiene una gran cantidad de seguidores, un conmovedor mensaje pidiendo a Dios que su hijo regresara sano y salvo.

Artículos relacionados Talento nacional Esta fue la última publicación en redes de B-King antes de ser reportado como desaparecido

"Hijo de mi alma y de mis entrañas, le pido a Dios que todo lo ve y hace lo imposible posible que te devuelva sano y salvo. Solo Dios sabe el dolor que siento en este momento. Mi B-King, mi rey."

Por lo pronto, la familia del cantante espera cualquier noticia sobre el paradero de B-King, especialmente ahora que las autoridades mexicanas están alertadas sobre el caso.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de B-King en México?

Según información revelada por Stefanía, hermana del cantante, el cantante B-King tuvo contacto por última vez con su familia el pasado martes 16 de septiembre momentos antes de dirigirse a un gimnasio de Polanco, San Miguel Hidalgo, en Ciudad de México junto a su amigo Regio Clown.

Artículos relacionados Talento nacional Hermana de B-King se pronuncia sobre su desaparición en México: reveló nuevos detalles

Según el reporte realizado a las autoridades mexicanas B-King vestía con una camiseta negra, pantalones blancos y tenis del mismo color al momento de su desaparición.

Hasta el momento se desconocen nuevos detalles relacionados a la desaparición del cantante o cualquier otro pronunciamiento de sus familiares.

Fanáticos permanecen atentos a nueva información que ayude a esclarecer los hechos y sobre todo a dar con el paradero del cantante colombiano que hoy preocupa a todo un país.