Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mamá de B-King rompió el silencio y se refirió a la desaparición del cantante en México

La madre de B-King se pronunció sobre la desaparición del cantante colombiano durante su visita a México.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Mamá de B-King habla por primera vez tras la misteriosa desaparición en México
Mamá de B-King rompe el silencio sobre la angustiante desaparición del cantante. (Foto Canal RCN).

La desaparición del cantante colombiano Byron Sánchez, mejor conocido en la industria musical como B-King, continúa siendo un misterio. El artista urbano visitó México con la ilusión de ofrecer un show inolvidable, pero este se vio empañado por una preocupante situación que mantiene en vilo a sus seguidores, amigos y familiares.

Artículos relacionados

¿Qué dijo la mamá de B-King sobre su desaparición en México?

Luego de que esta lamentable situación se hiciera pública por medio de las redes sociales, la madre del cantante Bryon Sánchez rompió el silencio para referirse a lo que estaba sucediendo con su hijo.

Desaparece B-King en México, exesposo de la cantante Marcela Reyes
Exesposo de Marcela Reyes, B-King, es reportado por su familia como desaparecido en México. (Foto Canal RCN).

Completamente angustiada, la mujer compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde tiene una gran cantidad de seguidores, un conmovedor mensaje pidiendo a Dios que su hijo regresara sano y salvo.

Artículos relacionados

"Hijo de mi alma y de mis entrañas, le pido a Dios que todo lo ve y hace lo imposible posible que te devuelva sano y salvo. Solo Dios sabe el dolor que siento en este momento. Mi B-King, mi rey."

Por lo pronto, la familia del cantante espera cualquier noticia sobre el paradero de B-King, especialmente ahora que las autoridades mexicanas están alertadas sobre el caso.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de B-King en México?

Según información revelada por Stefanía, hermana del cantante, el cantante B-King tuvo contacto por última vez con su familia el pasado martes 16 de septiembre momentos antes de dirigirse a un gimnasio de Polanco, San Miguel Hidalgo, en Ciudad de México junto a su amigo Regio Clown.

Artículos relacionados

Según el reporte realizado a las autoridades mexicanas B-King vestía con una camiseta negra, pantalones blancos y tenis del mismo color al momento de su desaparición.

Hasta el momento se desconocen nuevos detalles relacionados a la desaparición del cantante o cualquier otro pronunciamiento de sus familiares.

Fanáticos permanecen atentos a nueva información que ayude a esclarecer los hechos y sobre todo a dar con el paradero del cantante colombiano que hoy preocupa a todo un país.

Reportan la desaparición de B-King, exesposo de Marcela Reyes, en México
B-King, exesposo de Marcela Reyes, se encuentra desaparecido según familiares. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón y Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón hizo sorpresiva confesión sobre su enfrentamiento con Andrea Valdiri: "en qué me metí"

Por medio de una transmisión, Yina Calderón se sinceró sobre lo que siente a un mes de llevarse a cabo el enfrentamiento.

Elianis Garrido lamenta sus procedimientos estéticos Elianis Garrido

Elianis Garrido lamenta sus procedimientos estéticos: “Me fracturó la nariz en tres pedazos”

Elianis Garrido confesó que no está conforme con las transformaciones físicas que decidió hacerse.

La Jesuu mostró su pie tras accidente de tránsito La Jesuu

Así le quedó el pie a la Jesuu tras accidente de tránsito

La influenciadora la Jesuu mostró qué le pasó luego de su accidente de tránsito en su vehículo.

Lo más superlike

Kali Uchis Talento nacional

Kali Uchis revela que retirará su colaboración con D4vd tras hallazgo de restos en su carro

Kali Uchis anunció que retirará su canción con D4vd tras el hallazgo de restos en el carro del joven cantante.

Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Lo que se sabe del posible reemplazo de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity 2025

Tras acuerdo con TransMilenio, cuándo saldrá Epa Colombia Epa Colombia

¿Epa Colombia saldrá de la cárcel tras lograr acuerdo millonario con TransMilenio? Esto se sabe

Cardiólogo Salud

Cardiólogo revela los 3 alimentos que consume todos los días porque cuidan el corazón

Belinda Peregrin posa a su llegada antes de la Gala BoF 500 en el Hotel Shangri-La de París. Belinda

Belinda encendió las alarmas tras compartir preocupante foto: ¿qué le pasó?